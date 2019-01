Regresa Germán Leyva a la tribu

Es presentado y por tercera vez dirigirá a los Indios de Juárez en el Campeonato Estatal de Beisbol que iniciará en mayo próximo



Que la tercera sea la vencida, esa es la consigna con la que el manager Jesús Germán Leyva ha llegado a la Primera Zona, para hacerse cargo de los Indios de Ciudad Juárez.

Por tercera ocasión, en un lapso de siete años (2013-2019), el originario de Los Mochis, es presentado como el manejador que estará al frente de la tribu para la temporada 2019 del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza.

“La espinita clavada con la que me quedé el año 2017, esa es la razón por la que decidí volver a Indios”, comentó el entrenador de 51 años.

El estratega señaló que dejó de lado proyectos de Liga Mexicana para estar de nueva cuenta en Ciudad Juárez.

“Me salieron unos proyectos, pero los rechacé por venir a Indios y pelear por ese campeonato que deseo tanto como ustedes”, dijo Leyva.

Desde la tarde de ayer, el manager de la tribu ya se dedica al tema del beisbol de Primera Fuerza, y comenzó su trabajo presenciando las semifinales de la Liga Paso del Norte, que hoy culminan.

“Desde hoy (ayer) me dedicó al tema de Indios, vamos a estar en los juegos de semifinales y la idea es comenzar a ver jugadores”, declaró en conferencia de prensa donde fue presentado a los medios de comunicación de la localidad.

Leyva Valenzuela nació el 27 de septiembre de 1967.

Su debut profesional fue en el año de 1988; un año después, en 1989, mereció el título de novato en la Liga Mexicana de Beisbol.

Tiene más de 20 años en el beisbol profesional y militó con los equipos de Monclova, Yucatán, Saltillo, Veracruz, Tabasco y Laredo.

Como jugador se desempeñó en tercera y primera base, y durante su carrera conectó más de mil 700 hits.

Fue coach durante tres años consecutivos (2008-2010); en 2009 fue manejador del equipo de Campeche en la academia de la LMB y quedó campeón esa misma edición.

En 2009 también fue auxiliar de los Algodoneros de San Luis y en 2010 lo fue de los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacifico.

Además fue integrante de los Indios Rojos de Juárez en la Liga Norte de Sonora, que estuvo bajo el mando de Sergio ‘El Kaliman’ Robles, en 2006.

Fue subcampeón estatal con Indios de Ciudad Juárez, en 2013 y monarca al frente de Dorados Chihuahua, en 2015.

“Borrón y cuenta nueva, yo creo que hay que mentalizarnos en la temporada de este 2019”, comentó Leyva con respecto a su salida intempestiva de la tribu en 2017. “Lo que platiquemos de ese año ya no podemos remediar nada; hoy las condiciones están dadas para mi regreso y yo quisiera que me preguntaran de lo actual”, puntualizó.