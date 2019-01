Reconocen a artemarcialista como Deportista del Año 2018

Ciudad Juárez- La artemarcialista juarense Laura Ovalle Sánchez recibió esta noche la presea Agustín ‘Cheché’ Álvarez, que la reconoce como la Deportista del Año 2018.

La taekwondoín del equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también recibirá un estímulo económico de 25 mil pesos.

“Muchas gracias a todos los que han sido parte de esta carrera, ya son 14 años en los que me han brindado su apoyo, especialmente a mi familia, mis entrenadores, ya que sin ellos no hubiera logrado todo lo que he alcanzado”, comentó la galardonada.

Como Talento Deportivo fue reconocida la racquetbolista fronteriza Zara Ximena Barraza Ozaeta.

Ovalle Sánchez fue medallista dorada en su primera Universiada Nacional con la UACJ, además obtuvo oro en el Panamericano Universitario y en la Olimpiada Nacional, que se realizó en esta frontera.

Por segunda ocasión en cinco años (2014-2018), Laura se hizo acreedora a este reconocimiento por parte de un jurado compuesto por 12 personas, reporteros y conductores de la fuente deportiva de distintos medios de comunicación.