Marcan líos al rival de Pacquiao

Ciudad de México.- Es conocido como “El Problema”... ¡y vaya que le hace honor a su apodo!

Adrien Broner (33-3-1, 24 KOs), rival que enfrentará Manny Pacquiao (60-7-2, 39 KOs) mañana en Las Vegas, ha demostrado calidad en el ring a lo largo de su carrera, pues ha sido cuatro veces campeón del mundo, pero también ha enseñado madera para meterse en líos.

Probablemente esa mala actitud, que lo ha llevado a pisar la cárcel, ha frenado el crecimiento del púgil estadounidense de sólo 29 años, quien espera aprovechar la oportunidad y arrebatarle el título Welter de la Asociación Mundial de Boxeo al “Pacman”.

“No soy un peleador común, lo sé. He aprendido mucho de los errores del pasado, muchos me dan desde hace tiempo por muerto, pero sé el chance que tengo contra Manny Pacquiao. He enfrentado a los mejores, sé qué hacer para ganar, y vamos a aprovechar ese chance”, expresó hace unos días.

La realidad es que los problemas parecen no dejarlo y, para muestra, en diciembre, antes de Navidad, Adrien fue apresado en Broward, Florida, por no haberse presentado ante un juez por un conflicto de 2017, cuando fue arrestado por conducir a exceso de velocidad sin licencia y sin tener seguro.

“No tengo presión, muchos ya ponen la pelea de Pacquiao ante Floyd Mayweather Jr., pero antes deben pasar sobre mí. Nada interrumpió mi preparación para este pleito, estoy concentrado, y lo que sucedió es cosa del pasado.

“He vivido cosas peores, (lo de diciembre) no fue nada”, apuntó el púgil, quien en abril de 2016 estuvo en prisión 10 días y que tiene sólo tres derrotas en el boxeo, ante Mikey García, Shawn Porter y Marcos Maidana.