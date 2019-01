Listos para la batalla

Más de mil 200 deportistas que representarán a Ciudad Juárez en la Olimpiada Estatal 2019 fueron abanderados en la ceremonia protocolaria que se llevó a cabo en el gimnasio Ignacio Allende.

“El compromiso es muy grande, con la ciudad, nuestras familias, entrenadores y gobierno que nos apoyó”, mencionó Lorenzo Valles, atleta de silla sobre ruedas, que participa en los 100, 200 y 400 metros.

Francisco Ibarra Molina, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, informó que son mil 258 seleccionados los que participarán en diferentes disciplinas deportivas, además de 142 entrenadores y delegados, y 54 jueces y árbitros.

Antes del evento de abanderamiento, cada uno de los atletas recibió el uniforme oficial con el que participarán en las competencias que se desarrollarán en Parral, Chihuahua, Camargo, Juárez, Cuauhtémoc y Meoqui del 19 de enero al 24 de febrero.

Ibarra refirió que se trata de atletas que participan activamente en ajedrez, judo, esgrima, boxeo, tiro con arco, voleibol de sala y de playa, además de karate do, badminton, halterofilia, beisbol, racquetbol, handball, taekwondo, rugby, softbol, basquetbol y tenis, entre otros.

El funcionario municipal indicó que en Ciudad Juárez se llevarán a cabo los deportes de boliche, taekwondo, voleibol de sala, charrería y voleibol de playa.

“Se hicieron algunos ajustes, luego que en la Olimpiada Nacional los resultados no se dieron, como fue el caso del ciclismo. Con esto buscamos que los muchachos no se pongan a punto tan temprano y nos lleguen cansados a la olimpiada, la idea es que vayan poco a poco, sin fatiga y lleguen en su mejor estado en el mes de mayo, cuando sean los clasificatorios”, manifestó José Luis García, entrenador de ciclismo.