'Gronk' vuelve a la vida

Foxborough, Massachusetts —Aparte de que Rob Gronkowski ofreciera una actuación chapada a la antigua con sus grandes capturas rumbo a la recta final del partido por el campeonato de la AFC, el veterano ala cerrada también hizo gran parte del trabajo sucio.

¿Gronkowski el bloqueador? Tal etiqueta no encajaba en el pasado. Pero en esta temporada uno de los mejores ala cerradas en la historia de la NFL, y el favorito de siempre de Tom Brady, hizo algunas grandes contribuciones al rejuvenecido juego por tierra de los Patriotas.

“Lo que sea que los entrenadores decidan, cualquier jugada que se decida ejecutar… bloquear, recibir, no importa, lo que sea, cualquiera que sea la jugada, uno tiene que salir al campo y hacer su trabajo”, dijo.

Fue una temporada un tanto decepcionante para Gronkowski, quien contempló retirarse después de la derrota en el Super Bowl del año pasado.

Participó en 13 partidos al mismo tiempo que lidiaba con problemas en la espalda y lesiones en uno de sus tobillos, terminando con 47 capturas por 682 yardas y tres touchdowns.

Pero 'Gronk' hizo muchas otras cosas más que no aparecen en sus estadísticas. Y él no tiene ningún problema con eso, ahora que se dirige a otro enfrentamiento en el Super Bowl contra los Carneros, con la mira en un tercer anillo de campeonato en nueve años de su carrera.

Brady dijo que la habilidad de Gronkowski como bloqueador podría llegar a ser la parte más infravalorada de su estilo de juego.

“Es uno de los alas cerradas más dominantes en el bloqueo de toda la liga”, dijo Brady. “Es en verdad una amenaza cada vez que se encuentra en el campo de juego”.

Una de las más grandes jugadas en la victoria en tiempo extra de los Patriotas sobre Kansas City por el título de la AFC fue en el juego por tierra.

Después de que los Jefes tomaran su primera ventaja, Nueva Inglaterra respondió con una avanzada de 10 jugadas por 75 yardas que terminó con Gronkowski empujando a un lado al apoyador de Kansas City Justin Houston en cuarta y pulgadas para permitir que Sony Michel entrara trotando a la zona de anotación desde la yarda 10.

El futuro de Gronk después de esta temporada es una vez más una pregunta abierta. Estará entrando a la última temporada de un contrato a seis años en el 2019 y se espera que llegue a ganar alrededor de nueve millones de dólares. Antes de que comenzara la temporada, Gronkowski reconoció que le gustaría reestructurar el acuerdo, y se ausentó de un entrenamiento voluntario durante la temporada baja. Poco después se le agregaron algunas bonificaciones e incentivos a su contrato.

Seguramente será echado de menos si no regresa. Tras una sosegada actuación en la victoria de la ronda divisional de los playoffs sobre los Cargadores, Gronkowski se convirtió en blanco de los pases de Brady por un récord de 11 ocasiones contra los Jefes, capturando seis lanzamientos por 79 yardas y consiguiendo importantes capturas rumbo a la recta final.

Brady quedó en cinco de cinco en terceras oportunidades en el último cuarto y en el tiempo extra, con dos de esos pases dirigidos a Gronkowsiki.