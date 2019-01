Gana mexicano Alvaro Ortiz y va al Masters

La Romana, República Dominicana.- El mexicano Álvaro Ortiz se negó a dejar escapar una tercera oportunidad de alcanzar el Masters de Augusta en el Campeonato Amateur Latinoamericano.

Subcampeón del torneo los dos años anteriores, Ortiz estaba dos golpes atrás ayer cuando utilizó el madera 3 para conseguir un eagle de seis metros que lo regresó a la pelea, y posteriormente cerró con birdies consecutivos para una ronda de 66 golpes, seis bajo par, que le dio una victoria por dos impactos sobre el costarricense Luis Gagne.

Ortiz finalizó con 274 golpes, 14 bajo par.

La victoria no sólo clasifica a Ortiz al Masters, sino también le otorga el pase a la etapa final de la clasificación para el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico, y puede dirigirse directamente a la clasificación de 36 hoyos para el Amateur de Estados Unidos y el Amateur Británico.

Ortiz perdió en un desempate entre tres jugadores hace dos años y el año anterior no pudo sostenerse ante el chileno Joaquín Niemann, al quedar a cinco golpes de distancia.

Parecía que este título también podía escapársele al mexicano, luego que Gagne salió en el lugar 32 en el campo Teeth of the Dog del centro vacacional Casa del Campo y, luego de hacer un birdie en el 11mo hoyo, tomó ventaja de dos impactos.

Ortiz respondió con su madera 3 en el 12mo hoyo, par 5, y un wedge desde el rough para un birdie de casi un metro en el siguiente hoyo.

Se encontraban empatados con dos hoyos por jugar cuando Gagne titubeó primero. Al intentar jugar seguro en el hoyo 17 de 269 metros junto al océano, su tiro desde el tee se fue a un bunker, y lo mandó sobre el green fallando con las subidas y bajadas. Ortiz, jugando en el último grupo detrás de él, guardó el tee y utilizó el wedge para un golpe que cayó cerca del hoyo y se extendió unos cuantos centímetros para un birdie.

Ese se convirtió en un swing de dos golpes.

Gagne falló un largo intento de eagle en el hoyo 18, par cinco. Ortiz alcanzó fácilmente el green y con dos impactos desde poco más de 7.5 metros logró el birdie.

“Creí que estaba haciendo la jugada inteligente”, declaró Gagne sobre el 17mo hoyo. “Como saben, un tiro de 82 metros desde el bunker, con el viento a favor, no es el más sencillo... estoy muy decepcionado por la manera en que finalicé. Hipotéticamente, esto pudiera haberme costado un boleto al Masters. Me tomará tiempo superar esto”.

Gagne juega golf universitario en la Universidad Estatal de Louisiana (LSU, por sus siglas en inglés). Ortiz finalizó sus cuatro años de carrera en la Universidad de Arkansas el año anterior. Su hermano mayor, Carlos, juega en la el Tour de la PGA. A menos que Carlos Ortiz gane un evento del Tour de la PGA entre ahora y abril, su primer viaje al Nacional de Augusta será para observar a su hermano menor.