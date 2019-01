Frente a frente

Hoy por la noche va a ser un día oscuro y absurdamente frío en Kansas City.

Aunque el Estadio Arrowhead estará iluminado y el ganador del partido entre los Patriotas y Jefes partirá para Atlanta para jugar el Super Bowl.



Estos son los datos sobre el enfrentamiento



Cuando Nueva Inglaterra tiene el balón

Así ha sido durante la mayor parte de la temporada, los Patriotas intentarán conseguir un equilibrio entre el juego terrestre y el aéreo.

El novato Sony Michel tiene una fuerza en su compañero el corredor de poder James White, ellos son los mejores receptores de la Liga.

No creo que Tom Brady no hará uso de ellos frecuentemente –y mucho más seguido.

En contra de los Cargadores, White empató la marca de postemporada de la NFL con 15 atrapadas, con un total de 97 yardas.

Lo único que Kansas City puede hacer excepcionalmente bien en la defensa es acosar al mariscal con el tacle defensivo Chris Jones, los apoyadores Justin Houston y Dee Ford, así que, Brady les hará lanzamientos a esos veloces corredores y a su receptor abierto Julian Edelman, y al ala cerrado Rob Gronkowski.

Si la línea ofensiva encabezada por el tacle izquierdo Trent Brown, el centro David Andrews y el guardia derecho Shaq Mason le dan más tiempo, Brady pueden hacer lanzamientos profundos, en donde podría tener ventajas significativas con Edelman, Chris Hogan, Phillip Dorsett y hasta con Cordarrelle Patterson.

Bob Sutton, coordinador defensivo de los Jefes, necesitará ser agresivo todo el partido, porque ya vimos lo que sucede cuando un contrincante no lo es, Brady y Michel arremetieron contra los Cargadores la semana pasada.

Una cosa que tiene Kansas City a su favor es un margen de más 9 en la pérdida de posesión del balón.



Cuando Kansas City tiene el balón

El All-Pro Patrick Mahomes es el único tercer mariscal en lanzar por lo menos 50 anotaciones en una temporada, Brady también lo logró en el 2007.

Mahomes nunca se da por vencido en las jugadas, además de que tiene una asombrosa destreza para prolongarlas hasta que los receptores abiertos Tyreek Hill, Sammy Watkins o Chris Conley y el ala cerrada All-Pro Travis Kelce están en un lugar despejado.

Hill fue elegido como el jugador All-Pro de The Associated Press, al mostrar su versatilidad.

Tomando en cuenta su movilidad, brazo fuerte y múltiples recursos, es sorprendente que Mahomes haya sido capturado en 26 ocasiones.

Nueva Inglaterra, que tuvo 39 capturas en esta temporada, desea reprimirlo, para que las confrontaciones clave puedan ser entre el tacle derecho All-Pro Mitchell Schwartz contra el ala defensivo Trey Flowers y el tacle izquierdo en contra de una variedad de acosadores del mariscal.

Los Patriotas también utilizarán a sus apoyadores, particularmente a Dont’a Hightower y a Kyle Van Noy.

El esquinero de los Patriotas, Stephon Gilmore es un All-Pro y se enfrentará continuamente con Hill.

Un factor decisivo podría ser la manera en que los corredores defensivos manejen a Kelce y a los otros receptores de Mahomes, la línea secundaria de Nueva Inglaterra ha sido victimizada frecuentemente en los partidos como visitantes.

Tomando la posible temperatura fría, los Jefes podrían trabajar duro para correr con el balón con Damien Williams.



Los equipos especiales

Ambas partes son confiables y tienen elementos peligroso en cuanto al regrese de despeje.

Kansas City cuenta con Hill para las patadas y al novato Tremon Smith para las patadas de saque, mientras que Nueva Inglaterra tiene a Patterson en las patadas iniciales y al siempre confiable Edelman en los despejes.

La fría temperatura podría hacer que el balón se sienta como un plomo para los despejadores como Ryan Allen de los Patriotas y Dustin Colquitt de los Jefes, aunque el viento no deberá molestarles porque están acostumbrados a eso.

Los goles de campo podrían ser otro problema.

Aunque Stephen Gostkowski de Nueva Inglaterra y Harrison Butker de Kansas City tienen unas piernas fuertes y certeras, no le extrañe que ambos equipos tratarán de ganar las cuartas oportunidades para anotar.

Gostkowski es mucho más experimentado en cuanto a la presión.



Entrenadores

Andy Reid tiene un récord de 2-6 en contra de Nueva Inglaterra.

Sin embargo, ha tenido uno de los mejores años como entrenador, y el manejo de Mahomes ha sido extraordinario.

Mientras siga presionando y evite jugadas para no perder, le dará a Kansas City otra oportunidad para llegar a su primer Super Bowl desde la temporada de 1969.

Josh McDaniels, el coordinador ofensivo de los Patriotas, reconoce que su equipo necesitará anotar mucho, y nunca se ha rendido.

Los Patriotas podrían perder al coordinador defensivo Brian Flores con Miami.



Intangibles

Los Patriotas han jugado un récord de ocho partidos consecutivos por el título de la Conferencia, tienen mucha experiencia en ese ambiente.

Aunque se sienten un poco desairados debido a las dudas que han generado acerca de su nivel de competencia después de tener un récord de 3-5 como visitantes.

Un enojado Brady nunca es bueno como contrincante, y los Patriotas podrían ser la única tercera franquicia en participar en tres Super Bowls seguidos.





Pareo entre Carneros y Santos

Santos espera una gran cantidad de pases de Drew Brees a Michael Thomas, muchos acarreos de Alvin Kamara y Mark Ingram, y suficientes bloqueos de la defensa para negarle una victoria a la poderosa ofensiva de los Carneros.



Estos son los datos sobre el enfrentamiento



Cuando Los Angeles tiene el balón

El balance es la palabra clave para describir a la ofensiva de los Carneros, comenzando con el corredor más versátil en la NFL, el seleccionado al All-Pro Todd Gurley. Gurley no sólo encabezó a la NFL con 21 touchdowns, calificó en el cuarto lugar con mil 831 yardas desde la línea de golpeo a pesar de haber sido detenido en diciembre. Puede hacer el trabajo sucio en el interior del campo como también puede correr por largas distancias. Y cuando tuvo algunos problemas con una rodilla recientemente, el seleccionado a finales de la temporada, C.J. Anderson ha estado fenomenal.

Para combatir al juego por tierra, los Santos podrían estar en desventaja después de haber perdido al tacle defensivo Sheldon Rankins debido a una rasgadura en el talón de Aquiles que sufrió la semana pasada. Requerirán de una producción estable de parte de su mejor apoyador, Demario Davis, quien encabezó a los Santos con 110 tackleos esta temporada, y una fuerte actuación de la línea defensiva. Pero los Carneros traen consigo a una sólida unidad de bloqueo conformada por el tackle izquierdo Andre Withworth, el guardia izquierdo Rodger Saffold y tackle derecho Rob Havenstein.

Si Los Angeles lograra controlar las trincheras, abriría entonces el camino a un repertorio altamente creativo en el juego por aire de parte de Jared Goff y los receptores Robert Woods, Brandin Cooks y Josh Reynolds, quien parece estar desarrollándose con rapidez. Todos ellos pueden encontrar la zona de anotación.



Cuando Nueva Orleans tiene el balón

Al igual que Los Angeles, Nueva Orleans intentará utilizar todo su repertorio en la ofensiva. Jugadas en cuarta oportunidad, una forma del gato salvaje con el mariscal de reemplazo y jugador de los equipos especiales Taysom Hill, y un constante ataque formarán parte del plan de juego.

Brees tuvo una de las mejores temporadas de su carrera, digna del Salón de la Fama, particularmente con su eficiencia. Aunque la semana pasada fue su liderazgo lo que más destacó luego que los Santos cayeran en un atolladero de 14-0 y dieron la apariencia de ser un equipo de aficionados antes de recuperarse para conseguir la victoria.

Sabiendo que Nueva Orleans necesitará de una gran cantidad de puntos en este partido, Brees podría lanzar el balón al receptor abierto y seleccionado al All-Pro Michael Thomas con la misma frecuencia en que lo hizo contra Filadelfia, partido en el que Brees lanzó el balón a Thomas en 16 ocasiones. Thomas capturó 12 pases y obtuvo un touchdown. Seguro será el problema de los esquineros Aqib Talib y Marcus Peters, quienes ambos están dispuestos a apostarlo todo en la cobertura.

Los Santos no cuentan con otro destacado receptor o un ala cerrada, pero el corredor Kamara casi iguala a Gurley por todas las cosas que puede hacer –y se encuentra en mejores condiciones. Kamara e Ingram serán puestos a prueba por una defensa que detuvo al líder en acarreos de la NFL Ezekiel Elliott y a los Vaqueros y cuanta con el único seleccionado por unanimidad al All-Pro, el tacle defensivo Aaron Donald.



Equipos especiales

En un partido que tendrá lugar en un estadio techado da espacio a que se tengan patadas más profundas, y por lo regular con menos impacto de parte de los pateadores.

El pateador de Los Angeles Greg Zuerlein y el pateador de despejes Johnny Hekker quizás tengan las piernas más poderosas en la Liga, y Zuerlein es una amenaza del gol de campo desde las 60 yardas, y Hekker probablemente podría patear un despeje y enviar el balón fuera del techo del Superdome.

Aunque Will Lutz falló un intento de gol de campo de 52 yardas, tras el cual las Águilas se mantuvieron cerca en el marcador la semana pasada, sigue siendo un pateador muy confiable y, para alguien en su tercera temporada, ha logrado ejecutar una gran cantidad de patadas bajo presión. Thomas Morstead está en su 10ma temporada con Nueva Orleans, más que cualquier otro jugador, excepto Brees.

Los Carneros no son excepcionales en los retornos de patada, pero tampoco son ineptos. JoJo Natson se ha encargado de la mayor parte de los retornos de despeje.



Entrenadores

Sean versus Sean. Dos Seans completamente diferentes en términos de experiencia.

Payton de Nueva Orleans está en su temporada 12 como entrenador principal; se tuvo que ausentar en el 2012 cuando fue suspendido en el escándalo de recompensas de los Santos. Sus esquemas ofensivos encajan a la perfección con las habilidades de Brees, y no se llegará a sentir abrumado por ninguna cosa.

McVay de Los Angeles es un codiciado entrenador en el mercado del futbol. Todo equipo que está en busca de un nuevo entrenador principal cuenta al menos con personas que investigan quién ha trabajado con McVay.



Intangibles

Los Carneros nunca han ganado un Super Bowl como representantes de la ciudad de Los Angeles; ganaron uno en el año 2000 siendo el equipo de San Luis –ese Super Bowl también fue en Atlanta. Wade Phillips, aunque nunca ha sido uno de los grandes entrenadores de la NFL, es uno de los mejores coordinadores defensivos de todos los tiempos. Brees está más cerca al final de su carrera, quizás más que cualquier otro jugador en el deporte, aunque no ha dado ninguna indicación de que esté a punto de retirarse.