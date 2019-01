Feliz de la Vida

‘Muy halagado, muy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta’, dijo sentirse el exjugador y entrenador por muchos años de basquetbol, Raúl Palma Cano, luego de saber que un gimnasio de la ciudad próximamente llevará su nombre.

‘Primeramente mucho agradecimiento a la gente, al comité que trabajó en esa proposición de darle el nombre al gimnasio. Es un orgullo muy grande para mí, para el basquetbol, para la gente que estamos metidos toda la vida en esto y pues es algo que no me esperaba’, agregó el nacido en Parral el 16 de abril de 1950, pero radicado desde hace muchos años en esta frontera.

Palma comentó que el mismo jueves le dieron la noticia, que para él fue inesperada, pero al mismo tiempo es algo que lo motiva a seguir ‘el resto que nos queda dentro del deporte’ activo, porque esto es un aliciente, una motivación extra para seguir con los jóvenes.

Sin embargo, Palma también lamentó que en este momento el basquetbol en Ciudad Juárez se encuentre tan dividido y consideró que la prueba más grande de eso es que no habrá participación en la liga estatal.

‘Esperemos que este movimiento que se está haciendo en los gimnasios de darles nombre a gente que hemos estado dentro del basquetbol, como tengo entendido que va a haber otro gimnasio Fernando Tiscareño, una excelente persona, un excelente profesionista, y pues esperemos que esto revolucione un poquito más nuestro basquetbol dentro de nuestra entidad.’

Para el actual entrenador del equipo de basquetbol varonil de la UACJ no es nuevo recibir este tipo de distinción, pues desde 1975 una calle de Santo Domingo, República Dominicana, también lleva su nombre.

Palma recuerda que para el Centro Basquet de aquel año, en la convocatoria se especificó que a una calle de aquella ciudad se le pondría el nombre de quien resultara el Jugador Más Valioso, sin duda porque los dominicanos sentían que tenían el título en las manos.

‘Entonces nos tocó ser campeones y pues yo fui el Jugador Más Valioso y por lo tanto a la calle se le puso mi nombre, es un bulevar tengo entendido.’

Seleccionado nacional desde los 16 años de edad y entrenador del equipo mexicano a los 35, Raúl Palma Cano es miembro del Salón de la Fama del Deportista Juarense, así como también del recinto a nivel estatal.

‘Tuve una etapa muy rápida, un camino muy rápido dentro del basquetbol. Llegué a la selección México de 16 años, a la selección grande, me retiré a los 33 años, siendo el jugador más valioso de la liga profesional ese año y decidí retirarme, entonces me retiré joven. Llegué a ser entrenador nacional a los 35 años, dos años después de que me retiré, en 1985 y 1986.’

Por último, pidió a los jóvenes basquetbolistas que se sepan respetar y que respeten este deporte.

‘Desgraciadamente estamos cayendo en una situación muy triste de que apenas empiezan a jugar, los invitas a algún torneito y luego luego te preguntan qué les vas a dar, qué me ofreces, qué esto, qué lo otro, por qué, porque es lo que han dejado los mercenarios. Es la escuela que han dejado, en lugar de dejar la escuela de participar, de la entrega, la camiseta, tu ciudad, tu estado, no, ahí es el dinero, qué me das, que me esto, que lo otro, batallamos por lo mismo, entonces yo les recomiendo que primero nos formemos y después pidamos'.