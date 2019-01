Espera Martín voto de confianza

Ciudad de México— Henry Martín descartó molestia porque el América busque otro delantero a pesar de que él ha correspondido con goles, aunque a veces sí se cuestiona el porqué no logra ser el 9 indiscutible.

“Para nada, no molesta. Obviamente agradeceremos el voto de confianza, estamos listos para ello y sé que puedo dar más todavía, en el transcurso de los partidos y el ritmo de juego lo voy a ir agarrando aún más y es cuestión de tiempo, si viene o no la competencia interna siempre es sana y va a jugar el que mejor esté, entonces sería un reto aún mayor el tumbarle el puesto al que va a llegar”, expresó el atacante al finalizar el entrenamiento en Coapa.

El futbolista suele responder con goles en los pocos minutos que juega, lo cual no le garantiza la titularidad.

“Creo que todo está en la mente. Por supuesto que uno se pregunta qué pasa, qué es lo que tienes qué hacer o qué sucede, pero vengo a trabajar y cuando me ha tocado entrar de cambio tratar de responder o sacar un partido difícil, a veces lo he logrado, pero no depende de mí sino de todos mis compañeros que sin sus asistencias nunca podría", mencionó.

El jugador explicó cómo afronta el interés del América por otro punta.

“Trato de no pensar mucho en eso, de no ver las redes sociales y matarme en la cabeza pensando en que va a venir este u el otro, y qué va a pasar conmigo. Lo único que necesito es trabajar día a día, meter más goles cuando me toque estar. Estoy para eso, para poner en duda, Miguel (Herrera) ha dicho que prefiere quebrarse la cabeza por tener a dos o tres jugadores”, dijo Martín.