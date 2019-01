Es ‘Memo’ inmortalizado

Eduardo Morán / El Diario





A los diez años de edad empezó a entrenar basquetbol en la primaria, luego lo hizo con Enrique ‘Kiki’ Romero, pero lo hacía más por entretenimiento, sin imaginar en ese momento que unos años después empezarían las convocatorias a diferentes selecciones y, menos, que algún día un gimnasio de su natal Ciudad Juárez llevaría su nombre.

Es Guillermo ‘Memo’ Márquez, que nos abre las puertas de su casa en la Colonia Partido Romero para agradecer por esta distinción y para recordar en unos pocos minutos algo de lo mucho que ha vivido, conocido y aprendido gracias al basquetbol.

“Antes que nada muy agradecido con las personas que dieron el voto para Guillermo Márquez y es una cosa que no me lo esperaba. Ahora, estoy muy agradecido con las personas, con la Presidencia que sacó la convocatoria, con el Instituto Municipal del Deporte, agradecidísimo y es un honor para cualquier persona que a una instalación deportiva le pongan su nombre.”

Márquez, resalta el hecho de que al mismo tiempo eligieron ponerle a gimnasios el nombre de tres personas que fueron entrenadas por ‘Kiki’ Romero.

“Aquí hay una cosa, le ponen el nombre a un gimnasio Fernando Tiscareño, a otro le ponen Raúl Palma, a otro le ponen Guillermo Márquez. Los tres aprendimos basquetbol con ‘Kiki’ Romero, que también hay un gimnasio a su nombre.”

“Tiscareño fue primero y sobresalió, Raúl un poquito antes que yo, y llegué yo, y yo creo que el señor Romero nos enseñó bien porque sin querer le dimos un nombre a Juárez, luego al estado de Chihuahua y luego participando con México, con el país y curiosamente salimos de los Scouts ‘Kiki’, de Enrique Romero.”

Otro dato anecdótico que comparte Memo Márquez, es que ellos tres estuvieron en la escuela Lidia Paterson en El Paso, gracias a que ‘Kiki’ Romero los llevó y les dieron beca.

Entre los logros que más recuerda como basquetbolista se encuentra la participación en un Mundial en Puerto Rico en 1974, un Centrobasquet en República Dominicana ese mismo año, un Centroamericano y del Caribe en el 73, así como dos Copas Libertadores en Brasil.





¿Cuántos años

jugó basquetbol?

“Como jugador empecé a los 11 años. Alguna persona me dijo quieres jugar basquetbol ve con Kiki Romero al Gimnasio Municipal, que antes era Gimnasio Municipal, no era ‘Neri’ Santos, en el gimnasio viejo que le decimos ahora, antes de que construyeran el ‘Neri’ Santos.”

“Yo comencé en primaria a los 10 años y pues no por nada, pero sigo jugando en la de superrucos a los 67 años de edad.”

Una vez que sabe que un gimnasio llevará su nombre, Memo Márquez pide la oportunidad de tener ahí un espacio para enseñar basquetbol a los niños.

‘Me gustaría comentar algo sobre el gimnasio. Si me dieran la oportunidad de tener una escuela ahí para niños, sería gratis, por qué gratis, porque el que me enseñó basquetbol nunca me cobró y creo yo que me enseñó bien, y nunca me cobró, y me gustaría tener una escuela, un horario para niños y niñas gratis.’

De igual manera, no olvida que su mayor motivación para jugar el llamado deporte ráfaga fue su hermano mayor, Humberto.

“Yo me guie básicamente por mi hermano Beto, que es mayor que yo. Me acuerdo que estaba en la primaria y él llegaba con su uniforme, que él ya jugaba, y luego me enseñaba el periódico El Fronterizo y me decía mira salí en El Fronterizo, Humberto Márquez tantos puntos, y esa fue mi motivación.”

“Después yo salía en el ESTO, que era el de deportes, en Ovaciones, Excelsior, Novedades, pero ya salir en el ESTO era mucho que decir.”