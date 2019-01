¿Emulará Derek a Rivera como unánime en Cooperstown?

Nueva York.- Mariano Rivera ingresó al Salón de la Fama del beisbol sin un solo voto discrepante. El año próximo será el turno de Derek Jeter y tampoco esperen mucha oposición.

Jeter encabezará el grupo de candidatos elegibles para Cooperstown en 2020, y ahora que el panameño Rivera se convirtió en el primer pelotero en ser elegido por unanimidad, no causará sorpresa si otra estrella trascendental de los Yanquis de Nueva York logra lo mismo. Con 3 mil 465 hits y cinco títulos de la Serie Mundial, Jeter no tendría que preocuparse mucho.

El que entre por unanimidad es otra cosa. Luego que su viejo compañero estableció un hito como el primer jugador que recibe un 100 por ciento de respaldo, algunos cronistas estarían tentados de votar en forma estratégica: nadie puede seleccionar a más de 10 juegos, por lo que para algunos tiene sentido descartar a cierto individuo para apoyar a un jugador menos favorecido.

Pero nadie dejó fuera a Rivera, y la aureola de Jeter es similar.

Lo que habría que tomar en cuenta para la próxima votación:



LOS OTROS DESTACADOS

Jeter quizás sea el único en ser elegido en su primer año de elegibilidad el año entrante, pero hay un puñado de nuevos candidatos que sobresalieron también.

Cliff Lee ganó un premio Cy Young y Jason Giambi el del Jugador Más Valioso. El dominicano Alfonso Soriano redondeó una temporada de 40 jonrones y 40 robos en 2006.



LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Edgar Martínez se ganó el ingreso al Salón de la Fama este año en su última oportunidad en la papeleta. Fred McGriff no pudo. La próxima votación será la décima y última para Larry Walker. Su porcentaje de votos se disparó de 34 a 55. Necesitará de un incremento similar para entrar.



BONDS Y CLEMENS

Con sus candidaturas estancadas por haber sido vinculados a los escándalos de dopaje, Barry Bonds y Roger Clemens no logran subir con fuerza. Clemens recibió el 59.5 por ciento del voto y Bonds el 59.1. El año pasado, Clemens quedó con 57.3 y Bonds llegó a 56.4.

En teoría, los dos tienen tiempo para ganar terreno. Martínez estaba por debajo de 50 por ciento hace tres años, pero la reticencia en contra de Bonds y Clemens es muy fuerte.



OTROS EN COLA

Cuatro jugadores fueron elegidos este año por la Asociación de Cronistas de Beisbol de Norteamérica, y con sólo Jeter como figura sobresaliente entre los nuevos, la sensación es que la papeleta se despejará el año próximo. Serían buenas noticias para jugadores como Walker, Curt Schilling (61 por ciento este año) y el venezolano Omar Vizquel (43 por ciento). Walker sólo tiene una oportunidad adicional, pero Schilling y Vizquel tendrán oportunidades para seguir subiendo en 2020 y luego en 2021, cuando la lista de nuevos candidatos no parece ser tan formidable.