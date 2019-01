Emily, con la mira en el Tri Mayor

La futbolista paseña Emily Alvarado, quien ha sido seleccionada mexicana en diferentes categorías, comentó vía telefónica que recientemente fue convocada a la selección mayor de México para concentrarse en la presente semana, pero por cuestiones escolares no pudo aceptar el llamado.

“Me acaban de hablar para esta semana, pero por la escuela no puedo ir, ellos tienen partidos amistosos durante el año”, comentó Alvarado.

Como parte de sus planes para el 2019 que recién empieza, señaló que están el seguir en la universidad y llegar al Tri Mayor, por lo que espera que en un futuro próximo llegue una nueva convocatoria para ella.

Aunque en esta ocasión no pudo atender el llamado, la jugadora de 20 años de edad no ocultó la emoción que le provocó el simplemente haber sido considerada para la selección nacional mexicana.

“Me siento muy emocionada, la Mayor es otro nivel y me sentí muy bien, para mí es un motivo más para seguir adelante”, dijo.

Alvarado, estudiante de Texas Christian University (TCU), agregó que en su escuela continuará su preparación en espera de una nueva oportunidad.

“Más adelante me pueden llamar, van a tener más amistosos en el año, entonces me seguiré preparando en la escuela”.

Apenas en diciembre pasado, la jugadora paseña estuvo nominada en la categoría de ‘mejor portera’ para los premios de la Concacaf 2018, distinción que recayó en la norteamericana Alyssa Naeher del Chicago Red Starts.

A pesar de no haber obtenido el reconocimiento como mejor portera del área, Emily se sintió honrada por haber estado entre las nominadas.

“Me sentí muy bien, fue un honor estar ahí, hay muchas porteras muy buenas, son las mejores de la región. Fue algo increíble y me sirve para seguir trabajando duro y esperar a otro año para ver si podemos ganar”.