Distinguen a los mejores atletas locales

En una noche especial en la que se reunió la familia deportiva de la frontera, la artemarcialista Laura Ovalle Sánchez recibió por segunda ocasión en su carrera la estatuilla Agustín ‘Cheché’ Álvarez, confirmándola como la Deportista del Año 2018.

“Muchas gracias a todos los que han sido parte de esta carrera, ya son 14 años en los que me han brindado su apoyo, especialmente a mi familia, mis entrenadores, ya que sin ellos no hubiera logrado todo lo que he alcanzado”, comentó la galardonada.

Laura ingresó a una exclusiva lista de atletas que han recibido en dos o más ocasiones dicho premio. El más reciente en hacerlo fue su compañero de disciplina, el taekwondoín Carlos Rubén Navarro, quien consiguió el nombramiento en 2015 y 2016.

La primera en obtener el premio en dos ocasiones fue Lolita Gómez, de natación, en los años de 1968 y 1969.

Pablo Darancou, en ciclismo, consiguió el reconocimiento en tres oportunidades, 1965, 1975 y 1977.

Urbano Zea Jr., se adjudicó el galardón en 1984 y 1988, dentro de la disciplina de natación. Genaro Rojas, de atletismo, se hizo presente en las ediciones de 1987 y 1992.

También en la disciplina de natación, Maritza Paredes lo ganó en 1999 y 2002. La atleta paralímpica Perla Bustamante fue la figura en 2004 y 2008.

“Significa mucho para mí este premio, es motivo de mucho orgullo recibirlo por segunda ocasión. Hoy me siento mucho más madura que en aquel 2014, cuando tenía 15 años, hoy me siento con el compromiso de seguir dando buenos resultados que me puedan dar la oportunidad de ganarlo por tercera ocasión”, dijo la homenajeada.

Como talento deportivo fue reconocida la racquetbolista Ximena Barraza.

“Es un gran día para mí y mi familia. Muy contenta de ser quien ganó el reconocimiento como Talento Deportivo, ya que competí contra otros grandes deportistas. Ahora tengo que mantenerme para volver a repetir, espero que este año sea mejor que el pasado. Dedico este premio a mi familia, a mi papá, mamá, hermana, porque siempre me han estado apoyando”, comentó la mundialista y medalla de oro.

Anoche también fue galardonado el boxeador Miguel ‘Mickey’ Román, como deportista profesional.

“Muy agradecido por la gente que votó por mí, por ver todo el esfuerzo que hecho durante todo este tiempo en mi carrera. Esto me compromete a comenzar el año mejor que nunca. Dedico este premio a toda la gente que está conmigo, en las buenas y en las malas y no me abandona y mandarles un mensaje de que todavía queda ‘Mickey’ para rato”, declaró el boxeador profesional Román Portillo.