Oaxaca, Oaxaca.- La Máquina por fin pitó en Oaxaca y tomó rumbo en la defensa de su título de Copa MX, anoche al venir de atrás para vencer 2-1 a Alebrijes.

Cruz Azul tuvo que echar mano de algunos de sus titulares en el complemento para reaccionar a la desventaja que adquirió en el primer tiempo, cortesía del portero Guillermo Allison.

Si el guardameta fue factor la semana pasada para que los celestes cayeran 3-2 ante León en el Estadio Azteca, ahora de plano fue el culpable de que el club oaxaqueño se adelantara en el marcador, al 25’.

El lateral Antonio Madueña se apoyó en Allison quien, en lugar de despejar, quiso devolverle el balón a su compañero, pero sólo lo estrelló en Esquerdinha, quien sólo tuvo que empujarlo al arco.

Era una justa recompensa para unos Alebrijes que habían buscado con creatividad el arco, pese a que no habían tenido una clara oportunidad.

El técnico Pedro Caixinha le dio entrada a Jonathan Rodríguez por Orbelín Pineda, y el ‘Cabecita’ le respondió al timonel luso porque fue quien le brindó la pared a Misael Domínguez, para que éste cruzara con un zurdazo y emparejara los cartones, al 46’.

Los celestes se fueron encima pero aún no eran tan claros al ataque, por lo que Caixinha arriesgó al mandar línea de 3 atrás para sacar a Madueña y meter a Roberto Alvarado, al 69’.

El ‘Piojo’ se quitó a 2 rivales, con un autopase incluido, para meter el servicio que, al 87’, Édgar Méndez remataría de cabeza a segundo poste, para darle el triunfo a los cementeros.

El refuerzo luso Stephen Eustáquio tuvo su debut celeste y salió al 79’, en un discreto partido, pues todavía le hace falta adaptarse al ritmo del futbol mexicano.

Así, Cruz Azul se puso líder del Grupo 5, con tres unidades, las mismas que León y Alebrijes, quienes también tienen 0 en su diferencia de goles; pero los celestes suman 4 tantos, por 3 de La Fiera y 2 del club de Oaxaca.



Suma América otro partido a su racha

Ciudad de México.- Los campeones de la Liga MX y del Ascenso MX chocaron en la Copa MX. Una confrontación que prometía, pero que quedó solo en eso.

El América venció 1-0 al Atlético San Luis. Las Águilas alargaron su racha aun sin tratar bien la pelota. Ya son 23 duelos sin derrota (entre Liga y Copa) gracias al penal acertado por Víctor Aguilera.

Dos remates desviados de Roger Martínez en su regreso a la actividad, una enorme falla de Antonio López a metros de la portería, el pundonor de Edson Álvarez para provocar el penal y el debut del central Haret Ortega, esas fueron las principales estampas en un insípido enfrentamiento.

Lo fue desde que el América planteó una línea de cinco en la que ni Paul Aguilar ni Luis Reyes trascendían por las bandas, lo fue desde que el club potosino jugó como equipo chico, en busca del error rival, sin ambición ni siquiera cuando estaba abajo en la pizarra más allá de sus dos peligrosos cabezazos en la compensación.

Claro que como local y por pura jerarquía el América tenía que arriesgar. Roger no jugaba desde la final de ida y él solo se creó el espacio un par de veces, en diagonales desde la izquierda hacia el centro, con disparos apenas desviados. La falla de Antonio López al 2' contribuyó a reforzar la apuesta defensiva del cuadro potosino.