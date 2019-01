Culpa Jerry Jones al campo

Dallas— Una de las causas por las que Dallas está fuera de los Playoffs es el resbaladizo campo del Memorial Coliseum de Los Ángeles, al menos así piensa el dueño de los Vaqueros, Jerry Jones.

“Francamente nunca tuvimos tracción, y lo digo literalmente, era un campo resbaladizo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, haríamos un análisis de nuestro calzado, de nuestros tacos. Teníamos problemas clavando, por decirlo de alguna manera.

“Dirás, ‘es una excusa’, no lo es”, dijo a 105.3 The Fan.

Aunque sí hubo lluvia anted del partido ante los Carneros, el cual Los Ángeles ganó 30-22, la cancha estuvo cubierta, según la misma cuenta del equipo californiano reveló en redes sociales.

Pese a la eliminación en la Ronda Divisional, Jones alabó al coach Jason Garrett al punto que varios equipos lo buscarían si estuviera libre.

“Si Jason Garrett hubiese estado disponible en el mercado hace dos semanas, habría recibido al menos cinco ofertas para ser entrenador en jefe. Eso lo sé y uno tiene que ver qué alternativas hay”, declaró.

“Tenemos jugadores que hemos encaminado. Cuando haces cambios, cambias de dirección y uno no sabe qué tiene en mente tu entrenador en cuanto a su cuerpo de asistentes. Hacer cambios todos los años es duro, he pasado por eso, he hecho eso y sé el precio que se paga”.

Jones también mencionó que espera que tanto el quarterback Dak Prescott como el corredor Ezekiel Elliott se queden mucho tiempo en la franquicia. “Lo quiero a él (Dak) en el corto y largo tiempo”.

“¿Queremos a ‘Zeke’ en el futuro cercano con los Vaqueros? La respuesta es sí, sería una locura pensar algo diferente”, estableció.