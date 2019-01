Bodacius Eagle, campeón del mundo

Bodacious Eagle, de Johnny Trotter, fue elegido el jueves por la noche en Oklahoma City como el caballo cuarto de milla Campeón del Mundo 2018. Bodacious Eagle lideró a los ganadores de entre los caballos y jinetes que tomaron parte en la temporada del hipódromo de Ruidoso Downs.

Los otros caballos que corrieron en Ruidoso Downs y ganaron campeonatos son el campeón tresañero Hotstepper, el campeón dosañero Flash And Roll, el potro campeón tresañero Kvn Corona, el campeón dosañero, y caballo capado, Apocalyptical Jess, y el campeón dosañero Flying Cowboy 123.

Trotter, propietario de Bodacious Eagle y de la yegua campeona de 2018 One Sweet Racy (segundo lugar en el All American Derby G1 2017 con bolsa de 1,365,908 dólares en Ruidoso Downs), es el campeón propietario.

El establo de entrenamiento de Blane Wood ha estado basado por mucho tiempo en Ruidoso Downs durante el verano y él es el entrenador campeón Blane Schvaneveldt.

El jinete de Ruidoso Downs, Cody Jensen, es el jockey campeón. Jensen es miembro del Salón de la Fama de Carreras de Caballos de Ruidoso Downs.

Bodacious Eagle, adquirido por Trotter en 8 mil dólares como embrión, ganó la All American Gold Cup (G1) con bolsa de 200 mil dólares en Ruidoso Downs.

El caballo capado fue segundo por una cabeza en el Mr Jet Moore Handicap con bolsa de 50 mil dólares. Fue entrenado en Ruidoso Downs por Mike Joiner.