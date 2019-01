Avanza el Barsa a cuartos, pero podría ser descalificado

Madrid.- El Barcelona accedió ayer a los cuartos de final de la Copa del Rey, pero su participación en el torneo está en riesgo.

Lionel Messi y Ousmane Dembélé guiaron al Barcelona a un cómodo triunfo 3-0 sobre el Levante en el Camp Nou, para que los azulgranas avanzaran con un global de 4-2. Sin embargo, el conjunto catalán podría ser descalificado por supuestamente utilizar a un jugador suspendido en el partido de ida.

Levante señaló que presentará la denuncia formal hoy ante la Federación Española de Futbol, antes de que se realice el sorteo para determinar los cruces en cuartos de final.

El Barcelona, cuatro veces campeón defensor del torneo, negó cualquier irregularidad en la alineación del juvenil Juan ‘Chumi’ Brandariz en el encuentro de la semana pasada en Valencia.

“Estamos convencidos de haber actuado de forma absolutamente correcta y hemos ganado donde teníamos que ganar”, dijo el técnico del Barcelona Ernesto Valverde. “Pensamos que todo lo que hemos hecho es lo correcto, la sensación es de que este viernes vamos a estar en el sorteo. No tenemos ninguna duda ahora ni antes del partido ni después, de ningún tipo”.

Levante indicó que Chumi no debió jugar por acumulación de tarjetas amarillas con el conjunto del Barcelona ‘B’, argumentando que su suspensión también aplica al equipo mayor, incluyendo partidos de Copa.

Se prevé que la Federación se pronuncie sobre el reclamo del Levante antes del sorteo.

“Como deportista me gusta ganar las cosas en el campo pero también hay una normativa y una legislación que seguimos todos. A partir de ahí, ya no depende absolutamente nada de mí”, comentó el técnico del Levante Paco López.

El Real Madrid fue eliminado de los octavos de final del torneo en 2015 por utilizar al atacante Denis Cheryshev, quien estaba suspendido.

Con Messi de regreso en la alineación después de ausentarse por descanso en la ida, el Barcelona no tuvo problemas para revertir el 2-1 en contra del primer partido.

Horas antes, el Espanyol derrotó 3-1 al Villarreal gracias al doblete del atacante Borja Iglesias para clasificarse con global de 5-3, mientras que el Real Betis salvó un empate 2-2 ante la Real Sociedad para avanzar gracias a los goles de visita después de igualar 0-0 en el duelo de ida.

Real Madrid, Girona, Valencia, Getafe y Sevilla también accedieron a los cuartos de final.