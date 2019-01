Apuntan a Olimpiada Nacional

Con el objetivo común de llegar a la Olimpiada Nacional 2019, los atletas juarenses Emmanuel Martínez e Israel Martínez Montenegro han comenzado un nuevo ciclo de competencias.

Emmanuel, quien compite en la prueba de lanzamiento de jabalina de la categoría Sub 21, ya suma tres años consecutivos acudiendo a la Olimpiada Estatal.

“Este es mi segundo año en esta categoría y me ha ido muy bien en la fase municipal, ya que en los tres años he llegado al estatal y posteriormente a la Olimpiada Regional”, comentó el atleta de 18 años de edad, estudiante del Instituto Tecnológico de Juárez.

En esos tres años, en los que el lanzador de jabalina ha superado las dos primeras etapas (municipal y estatal), lamentablemente no ha podido mantener el paso en el regional, por lo que no ha logrado meterse a la justa nacional. Este año espera que sea distinto.

“La meta es esa precisamente no quedarme fuera del nacional, actualmente mi marca es de 47.00 metros”, mencionó el pupilo del entrenador José Ángel Regalado Ochoa, con quien trabaja desde hace dos años, luego de su paso por el Cbtis 128.

Israel, quien también entrena bajo la supervisión de Regalado, tiene cinco años de participación en las pruebas de lanzamiento de disco e impulso de bala.

“Me ha ido muy bien, he clasificado hasta la etapa nacional, donde tengo una medalla de bronce, ése ha sido hasta el momento mi mejor logro, pero este año espero superarlo”, declaró el atleta de 19 años de edad.

Las marcas de Martínez Montenegro son de 46.06 metros en lanzamiento de disco y de 15 metros en bala.

“Hoy las expectativas son muy altas debido a que la marca con la que se abrió la temporada, es una marca elevada, que posiblemente, desde ahorita es una marca para el nacional”, aseveró Israel.

De manera consecutiva, este atleta juarense ha asistido a la Olimpiada Nacional de 2014, en Veracruz, además de nacionales en Monterrey, Cuernavaca y Morelia.

Actualmente en esta frontera se lleva a cabo un evento de fogueo, en el que participan ambos atletas que buscan ser parte de la Selección Juárez que intervendrá en la Olimpiada Estatal que se llevará a cabo en Chihuahua capital.