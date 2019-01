Ahora que el Guadalajara regresó a Televisa, ¿Chivas TV debe existir?

El 2 de junio de 2016, en un acto de circo con tres pistas, Guadalajara presentó su gran proyecto: Chivas TV.

¿Qué era Chivas TV? Simplemente una plataforma para transmitir sus partidos como local por Internet, además de material inédito de entrenamientos y entrevistas, a la cual se tendría acceso por medio de pago mensual o anual.

La razón fue sencilla, Televisa no le llegó al precio al momento de renovar, y la respuesta fue sacar de la nada, así parecía, este “streaming” con más pena que gloria, pues las constantes fallas de transmisión en los partidos.

Dos años y siete meses después, las condiciones han cambiado. Los partidos del Guadalajara se transmiten por tres canales de TV abierta: Azteca, Multimedios y Televisa, además de Univisión en Estados Unidos. A esto hay que agregarle que los juegos como local los pasa también TDN.

Ante esto, la famosa Chivas TV, ¿tiene tazón de ser?

La plataforma aún sirve y si uno ingresa se le pide la cantidad de 111 pesos mensuales, para tener acceso a partidos de Liga MX, de la Liga Femenil, Copa y “Special events”…. Con una aclaración al final: “Contendidos bajo demanda”.

Para Francisco San José, catedrático en mercadotecnia deportiva en la escuela de ciencias del deporte de la Universidad Anáhuac, Chivas TVpuede sobrevivir si se comporta como un canal alterno para en verdad transmitir contenido exclusivo, y si no, “sólo quedará en una anécdota”.

Al evaluar la existencia de este “canal”, el catedrático opina: “A toro pasado pueden decirse muchas cosas, y una es la que se dice y otra es la realidad. Si como habla José Luis Higuera -director general del Guadalajara-, este canal fue un parapeto para valorizar la marca, al final lo consiguió, pero la verdad nunca la sabremos, también puede ser sólo una explicación del fracaso del proyecto llamado Chivas Tv”.

El que Chivas vuelva a transmitirse por diferentes cadenas, “es al final positivo, para todos el tener varias alternativas de dónde ver un espectáculo es muy bueno”.

Pero, por otro lado, se perderá lo poco que se pudo ganar en Internet, “la penetración de la WEB es cada vez mayor, el fenómeno crece cada vez más. Al final la apuesta de este canal no era mala, pero sí la forma en que la realizaron. En la TV abierta nunca o casi nunca se va la señal, en cable a veces y en Chivas TV era casi siempre, nunca pudieron resolver esos problemas técnicos y quizá es complicado, por eso los grandes equipos como el Manchester United, Barcelona o Real Madrid, no transmiten sus juegos por ahí, porque evidente hay muchas cosas que no se podían resolver. Aquí nunca lo vieron así y pagaron los platos rotos. De haberles salido como querían, no volverían a la TV abierta”.

Si se quiere sobrevivir, “Chivas TV deberá ahora sí sacar material exclusivo y quizá pasar el partido como un plus. Hoy más que nunca se le debe de invertir mucho más, quizá más que con los juegos. Debe de ser un canal de nicho, sólo así justificará su existencia”.