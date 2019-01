Agradecen canteranos la confianza

Ciudad de México— Miguel Herrera no se olvida de la cantera.

José Guadalupe Clemente, la última apuesta del “Piojo” procedente del seno azulcrema, dijo sentirse motivado por la confianza y las oportunidades que les otorga el estratega a los jugadores hechos en el Nido de Coapa.

“Lupe” es prueba de ello. El mediocampista de 19 años debutó en la Primera división durante la Jornada 1 del Clausura 2019, en el duelo entre América y Atlas. Una semana más tarde, Herrera colocó a Clemente de titular ante Pachuca sin pensársela dos veces.

“Estoy agradecido con el mister por la confianza que me ha dado para debutarme en Copa y Liga. Tengo que aprovechar la oportunidad cada que me meta, si me pone es porque confía en mí, y ahora no queda más que aprovechar los 10 o 15 minutos que me dé.

“Sentí que quede a deber un poco. Yo mismo hice mi autocrítica, pero ahora hay revanchas en el futbol y si el profe me da otra oportunidad estaré listo para aprovecharla”, comentó Clemente.

El canterano no sólo destacó el apoyo del “Piojo”, sino el de sus compañeros más experimentados, algo que ve vital para el desarrollo de los jugadores juveniles.

“No nada más se nos acercan los mexicanos, también los extranjeros. Tanto “Emita” (Aguilera) y Guido (Rodríguez) se nos acercan mucho y nos orientan, nos hablan, y la verdad es que eso nos ayuda mucho como canteranos”, puntualizó.

Así como Lupe, Haret Ortega, también canterano, sabe que ya es tiempo de llamar la atención de Herrera y ganar algunos minutos, como los que podrían gozar mañana cuando las Águilas se enfrenten al Atlético San Luis por la Copa MX.

“Es una gran oportunidad y hay que aprovecharla, eso es lo más importante porque llevamos muchos años preparándonos, pero hay que demostrarle al técnico y que se dé cuenta que ya estamos listos para jugar”, finalizó el zaguero.