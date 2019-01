Abren investigación a Cristante

Ciudad de México— La Comisión Disciplinaria investigará y en su caso sancionará al técnico del Toluca, Hernán Cristante, por las declaraciones que realizó al término del partido donde los Diablos Rojos perdieron frente a las Chivas por la mínima diferencia.

El procedimiento se sigue de oficio, ya que el timonel criticó severamente la actuación del VAR en el partido antes señalado.

“El VAR va ayudar a los equipos más grandes porque prestará atención de algunas cosas y es algo natural, a ellos les conviene, a los más grandes”, dijo.

“El VAR sirve cuando conviene. Alguien arriba dio la indicación de que no había sido gol. El árbitro no quería revisarlo, que conviene o no revisarlo. Debe ser un pequeño conato de vergüenza para los que nos equivocamos. Ya no hablo más del VAR. Se equivocaron los de arriba, los de abajo o tal vez no. Listo, ya está. El VAR no sirve”.

La Disciplinara también sancionó con un partido de suspensión al capitán de los Pumas, Pablo Barrera al encontrarlo culpable de juego brusco grave.

Barrera se perderá el juego del próximo sábado en el que los universitarios visitarán a Pachuca, en el debut de Martín Palermo en el banquillo de los Tuzos.

Leonel Jesús Vangioni de Rayados también fue sancionado con un encuentro por recibir una segunda amonestación en el mismo partido y no podrá estar en el duelo del sábado 26 ante el América.

El auxiliar técnico de Toluca, Pablo Javier Morant, no estará en el banquillo en la fecha 4, cuando Toluca reciba a Tigres, ya que durante el duelo que sostuvieron los Diablos Rojos ante las Chivas, hizo constantes reclamaciones a los integrantes del cuerpo arbitral y se ganó la roja.