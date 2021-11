El ultramaratonista rarámuri Silvino Cubésare Quimare emprendió su aventura de recorrer 5 mil 400 kilómetros de punta a punta del territorio mexicano en un tiempo estimado de cuatro meses.

El chihuahuense de 44 años está acompañando y haciendo team con “El Jaguar” Germán Silva, otro reconocido ultramaratonista ganador del maratón de Nueva York en 1994 y 1995 y quien se ha propuesto correr por las “venas de México” partiendo de Tijuana y con destino a Cancún en el ambicioso y denominado “Proyecto Pinole”.

El reto de Germán y Silvino es recorrer entre 30 y 50 kilómetros por etapa atravesando un total de 19 estados del país, el cual ya iniciaron con más de un centenar de maratonistas el pasado 2 de noviembre en Tijuana, el día 3 en Ensenada y el 4 partieron de Taboada y reanudarán el 17 en Rosarito. Se tiene proyectado culminar la meta el próximo 25 de febrero del 2022.

El estado de Chihuahua está contemplado en una de las etapas y será en Urique, el dos de diciembre, donde ambos continuarán pero ahora enclavados en el corazón de la Sierra Tarahumara en su extenuante trayecto. En estos momentos el recorrido continúa en el estado de Baja California y será a fines de mes que pase por Cajeme y Obregón, Sonora, antes de tocar la Sierra Tarahumara.

En redes sociales Silvino Cubésare Quimare, nativo de Batopilas, y quien ya lleva cumplidos los primeros 100 kilómetros del ‘Proyecto Pinole’, manifestó estar complacido de formar parte de este histórico proyecto y agradecido con todas las personas que lo han apoyado para hacer realidad este reto mexicano.

“Quiero agradecer a todas las personas que me topo en mi camino, que me alientan y me apoyan”, escribió.

El ultramaratonista rarámuri, de oficio campesino, ha destacado a nivel nacional e internacional por conquistar, entre otros, el primer lugar en los 100 km del ultramaratón de la Ruta Run en Costa Rica en 2012 y 2013. Así como el primer lugar en la categoría senior y el segundo lugar general en los 154 km del Trail Quixote Legend de 2014, que tiene lugar en las sierras de Alcaraz y Segura en Albacete, España y ganador de los 100 kilómetros del Ultramaratón de Los Cañones en Guachochi 2015 sin olvidar el primer lugar en los 110 km del Grand Trail Peñalara 2015, organizado por la Real Sociedad Española en Madrid, España y ese mismo año colgarse una medalla de bronce en los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas.

En el 2017 obtuvo un primer lugar en los Masters de 64 kilómetros en Francia y apenas en marzo del año pasado triunfó en los 42K ultra de ‘Caballo Blanco’.

Para este ‘Proyecto Pinole’ se cuenta en cada etapa con mapas de trayecto y todos los cuidados y atenciones que requieran los participantes en una organización seria y profesional. Asimismo habrá días programados de descanso y traslado a los lugares de partida ya establecidos en un calendario.

Numeralia…

5,400 kilómetros

4 meses de duración

2 de noviembre inició

25 de febrero finaliza

20 etapas programadas

30 kilómetros promedio

19 estados del país

De cerca…

Nombre: Silvino Cubésare Quimare

Edad: 44 años

Fecha de Nac: 20 de agosto 1977

Lugar de Nac: Batopilas, Chih.

Peso: 60 Kilos

Estatura: 1.65 m

Especialidad: Ultramaratón

Experiencia: +30 años

Para saber…

El 2 de diciembre del 2021 es la fecha programada para el estado de Chihuahua y será en Urique