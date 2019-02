‘Vuelan’ a octavos

Ciudad de México.- Vaya forma de festejar su centenario de triunfos como técnico del América, con el pase a los octavos de final tras el 3-1 sobre Necaxa.

Miguel Herrera ya está entre tres de los técnicos históricos del club, José Antonio Roca y Carlos Reinoso los únicos en celebrar más de cien victorias al frente de los azulcremas.

Un doblete de Roger Martínez y un gol de penal por parte de Emanuel Aguilera condujeron a las Águilas al triunfo en el partido más complicado de la fase de grupos, en el que ya alcanzaron los 9 puntos y ahora los Rayos y el San Luis se matarán en busca del pase como uno de los mejores segundos, aunque por ahora sus 3 unidades parezcan insuficientes.

Por el Necaxa descontó Ricardo Monreal al 53’.

Una asistencia paupérrima en el Estadio Azteca, como las que suelen darse en Copa MX, de apenas 10 mil 108 aficionados, quienes atestiguaron la clasificación, el despertar goleador de Roger que sigue anotando y de paso el debut de Nicolás Benedetti.

El colombiano ingresó al 63’ por Henry Martín, quien no lucía para nada contento. Mostró su habilidad al tocar varias veces la pelota y disparar al marco al 87’, una jugada que no terminó en gol debido a la intervención del guardameta.

El América ganaba desde el primer tiempo con el penal acertado por Aguilera, tras una mano de Osmar Mares. A los 23 segundos del complemento Renato Ibarra tocó para Roger y éste marcó el segundo, aprovechando la tibia y tardía salida del guardameta.

Necaxa le puso dramatismo al partido con el tanto de Monreal, pero Edson Álvarez sigue inspirado y asistió a Roger, quien está anotando justo cuando Nicolás Castillo le respira en la nuca.



Arrasa avalancha rojinegra

Guadalajara, Jalisco.- El Atlas le dio la vuelta al marcador, venció 4-2 a la UdeG y acaricia los octavos de final de la Copa MX.

Tras el juego de la Jornada 5, ante 11 mil 521 espectadores en el Estadio Jalisco, los Zorros cerraron con 6 puntos su participación en la fase de grupos.

Los Rojinegros fueron los primeros en generar peligro, con disparos de Osvaldo Martínez y desbordes de Ulises Cardona. El defensor argentino Nicolás Pareja hizo su primera aparición como titular en la zaga de los Zorros.

Al minuto 24, Omar González ahogó el grito de gol de Adrián Villalobos, al rechazar un disparo en la línea de gol.

Al 27’, el volante Daniel García venció a Pepe Hernández con un tiro libre directo y puso adelante a los Leones Negros, con su primera anotación con la camiseta universitaria.

Los Zorros respondieron al 31’, cuando Jesús Gómez igualó el marcador tras rematar un tiro libre.

En un momento de ida y vuelta de ambos equipos, el central Roberto Juárez le ganó un balón aéreo al portero de los Zorros y, tras un duro choque, envió el balón a la red al minuto 34, para el 2-1 de la UdeG.

Al 45’, justo antes del descanso, Facundo Barceló empató, de nueva cuenta, con un cabezazo.

El inicio del complemento no fue favorable para los locales: el capitán Christian López fue expulsado por el árbitro Juan Esquivel, tras una entrada sobre Juan Pablo Vigón, al 48’.