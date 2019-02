‘Vuela' en NM

Ciudad Juárez— Sacrificar tiempo con amigos y familiares para cumplir con los entrenamientos diarios y las competencias ha tenido sus recompensas para el atleta de la UACJ Heber Gallegos, que el pasado fin de semana impuso nuevo récord mexicano en los 60 metros planos bajo techo con 6.76 segundos.

La marca anterior la tenía él mismo, con 6.78, registrada hace dos años.

Fue en el New Mexico Collegiate Classic que se llevó a cabo en la casa de los Lobos de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, que Heber ganó la medalla de bronce en dicha prueba, pero su tiempo fue suficiente para imponer una nueva marca mexicana.

“Los sacrificios que hemos hecho, estar lejos de la familia, muchas veces nos perdemos reuniones, festejos o algo, no soy originario de Juárez, soy de un municipio del estado de Chihuahua, tengo a mi familia lejos, no tengo ni un pariente en Ciudad Juárez, llegué prácticamente sin conocer a nadie; y la pareja también, sacrificas tu relación sentimental”, declaró el egresado de la carrera de Entrenamiento Deportivo de la UACJ.

“Pierdes muchas amistades por no salir, por no acompañarlos a algunas fiestas o algo, te dicen ‘tú nomás te la quieres mantener entrenando, nomás te quieres dormir temprano, tú nomás quieres estar viendo tele y estar descansando’. Prácticamente se sacrifica amistades, el círculo social, todo se sacrifica por estar aquí y dar lo mejor de ti y obtener un buen resultado.”

— Pero ¿ha valido la pena?

“Claro que ha valido la pena, más bien trato de acercar a las personas que nos sirven y las que no, tenerlas ahí, pero a una cierta distancia”, dijo.

— ¿Cómo te sientes de haber logrado esta nueva marca?

“La verdad es un buen parámetro para saber que andamos en muy buen forma deportiva, en buena preparación, lo cual nos indica que todo lo planeado según el entrenador Cosme Rodríguez va por buen camino y nos está completando las expectativas para este 2019.”

-¿Cuál fue la clave para lograr esta marca?

“La constancia, el trabajo, obedecer cualquier cosa que te dice tu entrenador, aunque él esté sobre ti siempre, él lo hace por un bien y cada vez que te cuestionas por qué lo estás haciendo este el resultado que estás buscando y es la satisfacción que te da de lograrlo”, expuso.

-¿De niño te gustaba otro deporte?

“Me gustaba el basquetbol, en mi comunidad el basquetbol lo es todo por los Soles de Ojinaga. Mi papá jugó básquet y de hecho cuando yo quería incorporarme al basquetbol todos me decían ‘traes el tiro de tu papá’ y tristemente no, no tenía el talento que tenía mi papá y por más que yo me quería aferrar el baloncesto no se me dio no concluí nada en el baloncesto.

Mi profesor de la secundaria me rogaba, me decía: ‘haz atletismo, tú puedes hacer atletismo, hazlo, hazlo’, y uno en esa juventud lo ‘tiraba a león’ o lo ignoraba, hasta que nos aplicamos ahí poco en la prepa y aquí nos cazó Cosme Rodríguez en un estatal de prepas y fue cuando ya le tomamos un poquito más de amor a esto”, finalizó.