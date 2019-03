‘Vamos a cambiar cosas’

Madrid.- El Real Madrid eligió a una de sus figuras más exitosas en busca de salir de una de sus peores crisis.

Zinedine Zidane retomó la dirección técnica del Real Madrid ayer, nueve meses después de guiarlo a su tercera coronación consecutiva en la Liga de Campeones y con la misión de reconstruir lo que se ha derrumbado tras su partida.

“Yo la única cosa que sé es que (algunas) cosas vamos a cambiar”, manifestó Zidane por la noche, durante su presentación oficial en una sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu. “Cosas tenemos que cambiar para el próximo año, pero ahora no se trata de eso, lo importante es que he vuelto y tenemos tiempo para hablar con el presidente y con el club para lo que se puede hacer”.

La junta directiva del club Merengue se había reunido en la jornada y acordó el nombramiento de Zidane, “con incorporación inmediata para lo que resta de la temporada y las tres próximas, hasta el 30 de junio de 2022”, informó el Real Madrid en un comunicado.

Esta confirmación llegó tras versiones de prensa que hablaban del retorno inminente de Zidane al equipo, como reemplazo del argentino Santiago Solari. Más tarde, se realizó la sesión de la junta directiva.

El canal televisivo español La Sexta fue el primer medio en informar que el exastro francés había aceptado una oferta para volver al Madrid, que en menos de una semana sufrió un par de derrotas ante el Barcelona y una más ante el Ajax. Los resultados dejaron al conjunto blanco eliminado de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, y derribaron casi cualquier esperanza de que el Madrid obtenga un título en esta campaña.

“Cuando tú has ganado mucho, un bajón lo puedes tener”, dijo Zidane. “Este año nos ha pasado esto. Yo estaba fuera, pero para mí mismo estaba dentro, viendo a mis jugadores, y no estoy contento de cómo las cosas han ido”.

Zidane renunció poco después de que el Madrid ganó el último cetro de la Liga de Campeones, tras afirmar que tanto él como el club necesitaban un cambio de rumbo para seguir teniendo éxito.

“Me fui del club porque es lo que necesitaba para mí en ese momento... la plantilla lo necesitaba después de haber ganado todo”, rememoró Zidane.