Guadalajara, Jalisco.- Sin eludir su mal inicio, el mexicano Sergio Pérez, piloto de Racing Point, reconoció que la arrancada le arruinó la carrera en Melbourne a pesar de haber partido entre los diez primeros.

“Tuve una salida muy mala, patiné bastante. Norris que estaba adelante de mi también tuvo una mala salida y al final no vi bien a Ricciardo, no sé que pasó, creo que no había espacio tampoco para otro auto en la posición en donde estaba y bueno, a partir de ahí se complicó todo”, explicó el tapatío sobre su pérdida de dos posiciones desde la primera vuelta, al ser superado en la recta por Nico Hülkenberg y Alex Albon.

‘Checo’ giró las primeras 13 vueltas en la posición 12, pero luego, al entrar a pits para anticipar el cambio de neumáticos y superar rivales, sus mecánicos hundieron su estrategia.

“Intentamos con la estrategia ser más agresivos, buscar el ‘undercut’, pero mi parada fue bastante lenta y no, no pudimos hacer nada. Sabíamos que esta era una pista en donde la primera vuelta era bastante importante”, reconoció.

El mexicano reveló también que con los cambios en los alerones los rebases se vuelven complicados para todos, algo que la mayoría de pilotos externó tras la carrera.

“Es bastante complicado seguir, el DRS no ha sido lo suficientemente fuerte, creo que no hubo muchos rebases en la carrera. Yo sólo hice uno a Albon cuando cometió un error y fuera de eso, al final empujé a Norris, pero no era lo suficientemente fuerte. Fue complicado”, detalló el conductor de Racing Point.



Bottas luce fortalecido tras victoria en Australia

Melbourne, Australia.- Por primera vez en su carrera Valtteri Bottas lidera el campeonato de pilotos de la Fórmula Uno.

Desde luego ha transcurrido apenas un Gran Premio, pero el finlandés no quiere restarle méritos a su versión de 2019.

Bottas largó desde la primera fila de la parrilla por primera vez en el Gran Premio de Australia, que solía ser el circuito que menos le gustaba en la F1. Rebasó a Lewis Hamilton, su compañero en Mercedes, en la primera curva.

Y nunca permitió que el británico recuperara el primer puesto, algo que contrastó con la escena recurrente de 2018. Durante toda la temporada anterior, Bottas le fue leal a su puesto de segundo piloto de Mercedes, y ayudó a que su compañero consiguiera su quinto campeonato mundial.

Bottas se conformó con el quinto puesto, un desempeño que paradójicamente había puesto en jaque su propia permanencia en la escudería.

El domingo, el finlandés de 29 años tuvo que controlar sus emociones tras lo que describió como la mejor carrera de su vida. Fue su cuarta victoria en la F1, donde no ganaba desde 2017, cuando se proclamó triunfador en tres carreras.

“¡Bien hecho, Valtteri, ganaste!”, le dijo a Bottas una voz en el sistema de comunicación por radio de la escudería, mientras se agitaba la bandera a cuadros. “Es una recompensa por todo lo del año pasado, Valtteri”.

Lo del año pasado fue una combinación de problemas mecánicos, mala fortuna e instrucciones de la escudería que frustraron las oportunidades de ganar en una campaña en que Hamilton fue dominante.

Bottas nunca había finalizado por encima del tercer puesto en Australia. Fue octavo aquí hace 12 meses, luego de clasificarse en el décimo sitio.

Este fin de semana, en la clasificación, conservó temporalmente el récord de la vuelta más rápida hasta que Hamilton voló en su último intento y le arrebató la pole position.