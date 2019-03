‘Tengo 2 triunfos, esperemos uno más’

Ciudad de México.- El pasto y el buen paso de Argentina en 1986 fue lo primero que se me viene a la mente a Diego Armando Maradona cuando se le cuestiona sobre el Estadio Olímpico Universitario.

Diego Maradona volverá a CU casi 33 años después de conseguir con la Albiceleste la Copa del Mundo. Lo que más recuerda es que el campo era mejor que el del Estadio Azteca y que se mantiene invicto en el inmueble, racha que buscará alargar aunque tenga que poseer a alguno de sus pupilos.

“Siempre es lindo llegar a México. Tengo dos triunfos, esperemos que sean tres.

“Ojalá me meta yo en el cuerpo de alguno y pueda Dorados pasar esta fase que ya es difícil”, declaró el “Pelusa”, quien estuvo rodeado de hasta 6 elementos de seguridad durante su recorrido de un restaurante de la terminal aérea hasta el autobús.

Sobre el cotejo, aceptó que Pumas no es un equipo a modo, pero espera conseguir la clasificación.