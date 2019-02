‘Para competirle a cualquiera’

A los 14 años, cuando era estudiante en la entonces Preparatoria de El Chamizal, a Adrián Vázquez le llamaban la atención los entrenamientos de futbol americano que el equipo de los Leones tenía en ‘la pirámide’. Un día decidió acercarse para pedir una oportunidad y desde ahí empezó en el deporte de las tacleadas.

Ahora, el jugador de 33 años de edad, forma parte del equipo profesional Centauros de Ciudad Juárez, donde juega la posición de mariscal de campo.

“Empiezo desde los 14 años en los Leones de la Prepa del Chamizal, ahí empecé lo que es Juvenil A, Juvenil AA, Intermedia. Se termina Intermedia, como aquí no hay mayor, se hace lo que es el semipro, en el 2009, inició con Leones tres años, posteriormente se deshace Leones, se hace un equipo que se llama Indios, solamente una temporada, al siguiente año se hace Oilers y con Oilers pues hasta la fecha y ahora Centauros.”



¿Por qué decidiste practicar este deporte?

“Me llamaba la atención. Yo siempre desde los cinco años empecé a jugar futbol soccer, pero me empezó a llamar la atención el futbol americano porque entrenaban ahí arriba, en lo que le llaman la pirámide en la Prepa del Chami, y los veía y pues me acerqué y desde ahí empecé a jugar.”

Vázquez recuerda que en los primeros entrenamientos era receptor, pero al ver la manera en que regresaba el balón al quarterback, el entrenador le dijo que se olvidara de ser receptor y lo convirtió en mariscal de campo.



¿Cómo defines esa posición?

“Yo siento que es el líder, es la cabeza de la ofensiva, el que debe ser el más centrado, el más sereno, el más tranquilo y un apoyo para los jugadores.”



¿Cómo se da tu llegada a los Centauros?

“Llego por la invitación de Iván Moreno, me dicen que se va a hacer el equipo profesional de Juárez, que si me interesa jugar, que vaya a los try outs y le dije que sí, luego, luego, sin pensarlo dos veces porque realmente yo creo, como varios, esta oportunidad la esperamos desde hace mucho, entonces pues voy a los try outs y gracias a Dios ahorita ya estamos dentro de Centauros.”



¿Cómo te has sentido en el equipo?

“Muy bien, o sea, todos los días a entrenar, gimnasio, a parte exigirse uno mismo, pero muy bien, muy suave en los entrenamientos, muy buen compañerismo, hermandad, eso es lo que te hace también ir, tener ganas de ir.”



¿Qué diferencia ves de este equipo a los que habías jugado?

“Pues a lo mejor más disciplina, más constancia, a lo mejor cuando estabas más chavo sí tenías la oportunidad de que ‘coach no puedo ir por la escuela, no puedo ir porque mi mamá no me dejó’, entonces ahora más grande ya es tu responsabilidad de ir, de tomar el reto, de estar ahí, de no faltar, de prepararte, entonces yo creo es más bien la disciplina.”



-¿Qué esperas de esta primera temporada?

“Espero lo mejor, espero que esté entretenida, que esté motivante y la verdad yo creo que, como a todos, pues las ansias de cada juego es pisar el campo, de jugar con otros jugadores de fuera, que no nada más son de aquí.”



-¿Qué piensas de que la ciudad tiene equipo profesional?

“Pues la verdad hay mucho nivel, entonces yo creo que se debió desde hace mucho hacer esto, gracias a Dios se da la oportunidad, pero yo creo Juárez va a hacer un buen papel y tenemos para competirle a cualquiera.”