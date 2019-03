‘Locos’, sobrenombre del Locomotive

Al término del entrenamiento de anoche en el Southwest University Park y con algunos aficionados como invitados de honor, El Paso Locomotive FC develó su marca alterna conocida como ‘Locos’, con la que el equipo rinde homenaje al estilo artístico que es muy común ver en los vagones del ferrocarril tanto en los Estados Unidos como en México.

Andrew Forrest, gerente general y de operaciones de negocios, dijo durante la presentación que “incluso antes de que anunciáramos el nombre del equipo, sabíamos que ‘Locos’ se iba a convertir en el nombre no oficial del equipo. Queríamos que esta marca fuera una expresión de actitud divertida y entusiasta que creemos que nuestro equipo y aficionados expresan”, dijo.

Desde que el nombre original fue anunciado el año pasado, el sobrenombre de ‘Locos’ ha sido utilizado por los aficionados para referirse al equipo y por lo mismo se puede apreciar con los colores de la máquina paseña, amarillo y azul, bordeados por una línea negra gruesa, e incluso las letras asemejan unos ojos y la c de en medio una nariz.

La mercancía de ‘Locos’ se encuentra ya disponible en la tienda de Locomotive localizada en el Southwest University Park por la calle Santa Fe. Los aficionados pueden adquirir ahí playeras, sudaderas y una variedad de artículos con el nombre de ‘Locos’ antes del partido inaugural de mañana.

La tienda abre de lunes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm.



Boletos agotados



También ayer la directiva de la máquina fronteriza anunció que se ha vendido la totalidad del boletaje para el primer partido de la temporada, pero al mismo tiempo recordó que el juego será transmitido a nivel local por el Canal 7.2.

“Agotar el boletaje del Southwest University Park es algo casi excepcional, pero para nada inesperado”, declaró Forrest. “Sabíamos que cuando el futbol soccer profesional fuera lanzado en este mercado sería un gran éxito y la comunidad ha respondido bellamente y nos ha probado que estábamos en lo correcto. Este partido será recordado para siempre en la historia de El Paso y la gente de esta ciudad es la que hizo posible que se agotaran las entradas.” (Eduardo Morán)