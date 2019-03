‘Loco’ sube tres peldaños

A pesar que dejó ir la victoria en el último partido del sábado contra los Toros de Rio Grande Valley FC, el empate le sirvió a El Paso Locomotive FC para subir tres lugares en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste del USL Championship y colocarse en el puesto 14 con dos puntos.

“Estamos muy frustrados porque jugamos tres partidos y yo creo que en cada uno de los tres hemos sido el mejor equipo, nos sentimos muy frustrados porque trabajamos muy duro cada día, muy duro en cada partido, pero tenemos que estar positivos para jugar, para ganar el partido siguiente”, declaró el técnico de la máquina paseña, Mark Lowry.

En la naciente temporada 2019 de la USL, por ahora los tres primeros lugares son para Tulsa, Portland y Sacramento, con siete puntos cada uno, mientras que en el cuarto y quinto puestos se ubican Colorado y OKC Energy con seis unidades cada uno.

Orange County SC, rival de los paseños el próximo sábado, camina en el lugar 13 con idénticos números que Locomotive, una derrota, dos empates, una diferencia de -2 y dos puntos.

Sebastián Contreras, uno de los armadores del cuadro fronterizo, consideró por ser un equipo nuevo en la liga tal vez están pagando derecho de piso.

“Lamentablemente todo equipo, equipo campeón, siempre tiene la buena suerte de su lado, nosotros creo que estamos pagando como un derecho de iniciación en la liga de que nos cobran faul que a veces son simples choques”, dijo el argentino.

“El faul del último gol no fue un faul alevoso, que se podía cobrar o no, pero bueno, la suerte siempre tiene que estar de tu lado, cuando esa pelota en vez de entrar en el ángulo ha pegado en el travesaño, nos salvamos y seguimos 2-0, entonces no le damos envión anímico al rival, pero se gana con goles, más con goles que con suerte entonces tendríamos que hacer siempre un gol más que el rival para darle alegría a la suerte”, agregó Contreras.

Finalmente dijo que para evitar la presión él es uno de los primeros que trata de brindar alegría a sus compañeros.

“Cada jugador se presiona desde que sale de la casa y yo soy, creo que uno de los primeros que viene y trata de darle alegría a eso para que el jugador se olvide de la presión, pero este club te brinda todo, entonces por el club, por la camiseta que uno porta ya en los entrenamientos está presionado a que tienes que hacer las cosas al cien y que tienes que ganar el fin de semana, sea de local, sea de visitante, pero gracias al cuerpo técnico, gracias a los compañeros que tenemos todo se nos hace más fácil, la presión a veces dura cinco minutos y el resto de los 90 uno lo disfruta”, concluyó Contreras.