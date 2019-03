‘La Máquina’ no carbura

La Locomotora de El Paso aún no puede pitar en el USL Championship 2019, pero ya sumó la primera unidad al empatar ayer con Real Monarchs SLC, 0-0, en Herriman, Utah, en lo que fue el primer partido oficial como visitante en la historia de la máquina fronteriza.

Los dirigidos por el técnico inglés Mark Lowry no pudieron aprovechar que desde el minuto 32 los de casa se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Kalen Ryden por cometer una falta por detrás sobre Derek Gebhard en las afueras del área grande cuando ya se perfilaba para enfrentar al portero David Ochoa.

Desde el inicio del cotejo el Locomotive implementó su clásico estilo de juego de posesión de balón y a los siete minutos el paseño Omar Salgado generó la primera acción de peligro cuando Sebastián Contreras por la banda izquierda, y desde medio campo, le mandó un pase largo y sobre la misma banda Salgado probó suerte al ver un poco adelantado al portero, pero el balón pasó desviado del poste derecho en relación al ataque.

A los 15 minutos de tiempo corrido, Contreras condujo el balón por la banda izquierda y sobre el borde del área grande mandó su centro hacia el área chica, mismo que Salgado no pudo rematar por estar bien cubierto por la defensa, pero los paseños consiguieron un tiro de esquina.

En la jugada de la expulsión el argentino Contreras fue el encargado de cobrar la falta apenas en las afueras del área grande.

Le pegó chanfleado con pierna izquierda buscando el ángulo superior izquierdo del portero, el balón llevaba buena dirección, pero no mucha potencia y Ochoa no tuvo problemas para sujetar la de gajos.

Apenas a los cinco minutos de iniciada la segunda parte, el lateral James Kiffe se metió al área grande por la banda izquierda, fintó el disparo de zurda para quebrar al defensa, sacó el tiro con pierna derecha, pero el balón fue desviado por la zaga local y fue a dar sin problemas a las manos de Ochoa.

Joshua Castellanos entró de cambio a los 69 minutos de tiempo corrido en lugar de Kiffe y en poco más de 20 minutos que estuvo sobre la cancha sumó tres disparos directos al arco, además de que a los 74 minutos aprovechó sus piernas frescas para correr casi medio campo y robar un balón en zona defensiva.

En los minutos finales del partido los paseños tuvieron algunas oportunidades más, pero Ochoa se mostró sólido bajo los tres palos al atajar un tiro chanfleado de Castellanos y un cabezazo del colombiano Bryam Rebellón.

La máquina fronteriza regresa a su casa el próximo sábado 23 de marzo para recibir a Rio Grande Valley FC a partir de las 7:30 pm.