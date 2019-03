‘Hay mucho ruido’ respecto a regreso con Acereros: Brown

Nueva York.- Los Acereros de Pittsburgh insisten en que sigue habiendo posibilidades de que el receptor Antonio Brown regrese la próxima temporada.

Sin embargo, Brown no lo ve de esa manera.

De acuerdo con una transcripción proporcionada por HBO, el cuatro veces All-Pro le comentó a LeBron James en el programa “La Tienda” de James en HBO que hay “mucho ruido” entre Brown y el equipo para que el receptor juegue para Pittsburgh en el 2019.

La conversación que tuvo Brown con James fueron sus primeros comentarios públicos desde que el mes pasado solicitó ser negociado.

El gerente general de los Acereros, Kevin Colbert, hizo hincapié en que el equipo no despedirá ni hará ningún movimiento de personal que pudiera ir en detrimento del equipo, reiterando que existe la posibilidad de que los Acereros no muevan a Brown si no reciben lo que ellos consideran como un valor justo.

Brown, al hablar con un grupo de invitados que incluyó a James, el rapero Meek Mill, el actor Jamine Foxx y Anthony Davis, el centro de los Pelícanos de Nueva Orleans, mencionó la manera en que el equipo lo ha mostrado después de enviarlo a la banca durante el partido final de la temporada regular en contra de Cincinnati.

Tomlin comentó que el equipo envió a la banca a Brown debido a que él rechazó proporcionarles datos actualizados sobre su salud 24 horas antes de que empezara el partido.

“Es un ambiente que está muy controlado por ellos, incluso pueden decidir si me dan permiso para comer o no”, dijo Brown.

Brown comentó que el equipo lo había etiquetado como “una distracción” después que empezó a “hacer las cosas por su cuenta”.

“Ésa es la narrativa que han tratado de crear”, aseguró.

También agregó que tiene un problema con el mariscal Ben Roethlisberger, de quien dijo que “se siente como si fuera el dueño”.

Mencionó los comentarios que hizo Roethlisberger acerca de que Brown estuvo corriendo en las rutas equivocadas en la zona de anotación en los últimos momentos de la derrota que tuvieron ante Denver al final de la temporada regular.

Roethlisberger lanzó una intercepción en esa jugada.

Brown considera que Roethlisberger debería tener más responsabilidad.

“Yo le dije, ‘estoy en un lugar muy despejado’”, relató Brown.

“Necesitas hacerme mejores lanzamientos! Pero sucede igual como en la Liga, siempre hay alguien en el equipo que te dice ‘Tú no puedes decir nada’”.