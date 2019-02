‘Ganar, primero ganar’: Rodríguez

Consciente de que enfrenta un reto grande, pero al mismo tiempo entusiasmado de estar por primera vez en El Paso, ayer fue presentado Edwin Rodríguez como nuevo manager de los Chihuahuas de El Paso, a poco menos de dos meses de iniciar su sexta temporada en la Liga de la Costa del Pacífico del beisbol de Triple-A.

“Seguro, es un reto bien grande, pero fíjense, venimos de la misma organización, la organización de San Diego que por dos años consecutivos hemos sido nombrados la mejor organización de las Ligas Menores y yo creo que el material, el talento de los jugadores lo tenemos ahí, y no veo por qué no podamos tener otro buen año y, cómo no, vamos a estar buscando ese campeonato”, declaró Rodríguez.

“Y el trabajo de nosotros mayormente es desarrollar peloteros, pero estoy convencido cien por ciento que parte del desarrollo del pelotero es enseñarlos a ganar juegos y a ganar campeonatos, así que eso también va a ser una de nuestras metas principales”, agregó.

—¿Cómo se siente de estar en El Paso?

“Realmente un privilegio estar aquí. He estado muchos años en el beisbol organizado, pero definitivamente nunca había estado aquí en El Paso, ni como dirigente obviamente, ni como pelotero, así es que estoy bien entusiasmado de estar aquí por todo lo bueno que he oído sobre El Paso, así que estoy seguro que será un buen año”, comentó.

—¿Qué pensó cuando le ofrecieron venir a El Paso?

“¡Oh bueno, sí, ganar!, lo primero que me vino a la mente fue ganar, pues como mencioné anteriormente, uno está en las Ligas Menores desarrollando talento, pero ya a este nivel de Triple-A, estando tan cerca de las Grandes Ligas, ya el talento, aunque ya está en su punto de desarrollo físico, hay que desarrollar esa actitud ganadora, y ya a este punto de Triple-A tienen que tener esa actitud ganadora, ya que están a un paso de Grandes Ligas, donde en Grandes Ligas la prioridad es ganar número uno, ya ahí el desarrollo pasa a segundo plano, así que lo primero que pensé fue en ganar”, dijo.

Sobre su estilo como manager, el puertorriqueño señaló que él es de pitcheo y defensa, pero en las Ligas Menores es diferente porque “una semana tú tienes velocidad y poder y la próxima semana lo que tienes es pitcheo y defensa, así que eso depende del material que tengamos disponible en el momento, pero sí, yo siempre me concentro en la actitud del pelotero”, apuntó.

También ayer, la directiva de los Chihuahuas informó que el Contrato de Desarrollo de Jugadores que tiene con los Padres de San Diego se amplía hasta el 2020.