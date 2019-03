‘Estamos a tiempo’, Caballero

Fuera de zona de clasificación, en un torneo que está bastante avanzado, pero en el que todavía tienen amplias posibilidades matemáticas de meterse dentro de los primeros ocho lugares del Ascenso MX, los Bravos de Juárez no pierden de vista los objetivos con los que llegaron a esta temporada.

Después de la derrota de 2-1 que sufrió el pasado miércoles en su visita a Zacatepec, el conjunto fronterizo cayó al doceavo lugar en la tabla general, al quedarse estancado en 10 unidades.

“La verdad sí estamos en déficit de puntos de los que teníamos que tener. Si bien en el futbol hay momentos donde los jugadores pueden pasar por mejor o peor momento, hay partidos en los que les salen bien las cosas y anímicamente están bien, y hay momentos en los que les salen mal las cosas y aflojan o decaen un poco”, comentó el entrenador Gabriel Caballero.

Al Torneo Clausura 2019 le restan cinco jornadas regulares y Bravos tiene además un juego pendiente con Dorados, por lo que aún quedan 18 puntos en disputa, suficientes para meterse de lleno a zona de Liguilla.

“Creo que estamos a tiempo, tenemos todavía un partido pendiente, más los que nos quedan, con la posibilidad el equipo va a calificar, definitivamente va a terminar calificando, pero hemos dejado de hacer algunas cosas que nos habían dado el torneo pasado y que hoy no nos están saliendo”, mencionó el estratega del conjunto juarense.

A Bravos se le viene el compromiso ante Potros de la UAEM, rival al que recibirán este domingo 10 de marzo, en partido de la jornada 11. En la fecha 12 visitarán a Cimarrones de Sonora, el 17 de marzo, y en la jornada 13 reciben a Correcaminos de la UAT, el 30 de marzo.

Posteriormente, el 5 de abril visitarán a los Potros de Hierro del Atlante en la fecha 14 y cerrarán temporada regular como locales ante Cafetaleros de Tapachula, el 13 del mismo mes.

“Igual el torneo pasado hicimos un extraordinario trabajo y no nos alcanzó; el futbol es de detalles y esos detalles nos están faltando, nos están fallando, pero la única forma que yo conozco de revertir esta situación es trabajando”, señaló Caballero Schiker.

Hasta antes de los cuatro duelos que ayer por la noche se llevaron a cabo en el Ascenso MX, Bravos estaba a 11 puntos del primer lugar (Club Atlético San Luis) y a tres unidades del octavo sitio (Zacatepec).