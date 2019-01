‘Es un reto personal’: Uviña

Fernando Uviña, recién nombrado jurisdiccional de la Zona 1 en el beisbol estatal, dijo que para él es ‘un reto’ esta nueva designación en la que, agregó, trabajará con el apoyo de las personas que se vienen gestionando por parte de la liga.

Uviña releva en el cargo a Felipe Orozco, que hace una semana renunció al puesto, apenas tres días después que le tocó llevar a cabo la presentación del manager Germán Leyva.

“Tengo entendido ahorita… en pláticas con Felipe, que tuvo una propuesta de trabajo que decidió él, pues ahora sí que aprovechar y pues respetar las decisiones y ahora sí que aprovechar esta oportunidad yo, que más que nada como una oportunidad es básicamente un reto personal".

Uviña dio un salto muy grande al pasar de ligas infantiles y juveniles a ser el jurisdiccional de la Zona 1.

“Es una responsabilidad bastante grande, yo creo que la ciudad, la afición está hambrienta de ver a los Indios campeones. A mí personalmente nunca me ha gustado dar promesas ni ilusiones falsas, me gusta trabajar con los pies bien puestos en la tierra, ir paso a paso y sobre todo aprovechar las oportunidades. Si viene una persona y viene a aportar al equipo, bienvenido sea. Obviamente no estamos sujetos ni comprometidos con nada ni con nadie, si hay que hacer cambios se van a realizar.”

¿Qué fue lo que te convenció para aceptar esta propuesta?

“Cuando se me hizo el ofrecimiento… la verdad es que yo tengo ya en este ámbito del beisbol aproximadamente 15 años, desde las ligas infantiles y juveniles. Siempre se ha hecho por amor al deporte, por amor a la camiseta y cuando se tiene esta plática la verdad es que lo vi como un reto personal y si le saco el mayor provecho para la ciudad, lo voy a hacer. Eso fue principalmente el convencimiento.”

¿Cuál es el compromiso con la afición, que tal vez puede sentirse confundida por el cambio de jurisdiccional?

“El compromiso es trabajar por el beisbol de Juárez, si se logra hacer un buen papel y tener una buena aceptación, adelante, si no, pues igual, si no estamos haciendo bien el trabajo, no pasa nada, vamos a buscar el mejor de los trabajos, ese es el compromiso con la afición.

“No venimos a tapar el sol con un solo dedo, ni a descubrir el hilo negro, pero pues gracias a Dios estamos ahí algo empapados de lo que es el beisbol estatal.”

Finalmente Uviña comentó que este viernes tendrán la junta del Regional, “donde también se pretende y queremos buscar ese pelotero en la localía, que se le den más oportunidades al pelotero de Ciudad Juárez”.