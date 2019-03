‘Dulce’ victoria

Salt Lake City.- La siguiente parada del festival de clavadas y tiros bloqueados de Brandon Clarke, será en Los Dulces 16.

El alero de Gonzaga ejecutó cinco monstruosas clavadas, igualó un récord de carrera de 36 puntos y disfrutó la mayor parte de la noche como un verdadero jugador de la NBA en potencia, al mismo tiempo que dirigía anoche al primer sembrado de los Bulldogs a una victoria de 83-71 sobre Baylor.

Este enfrentamiento de segunda ronda en la Región Oeste no fue exactamente una paliza, pero tampoco fue un partido tan reñido. Eso no significa que no estuviera cargado de entretenimiento.

Por la mayor parte, toda la atención estuvo centrada en Clarke, el jugador de tercer año que fue transferido de San Jose State, quien dio inicio al espectáculo con una formidable clavada con la que le dio a Gonzaga una ventaja de 16-7.

Unas cuantas posesiones después, Clarke tomó un pase de salto de parte de Josh Perkins para una encestada con ambas manos que dejó atónitos a los fans de Gonzaga.

La última clavada de Clarke de la primera mitad tuvo lugar al final de una jugada de cinco segundos con la que se nos ofreció una demostración de cómo lidiar con el esquema defensivo de Baylor de 1-3-1 en la zona. Comenzando en el perímetro, los cinco jugadores de los Bulldogs tocaron el balón en el transcurso de esos cinco segundos; terminando con el pase de gancho de Killian Tillie para la clavada de Clarke. Fue una espectacular jugada de basquetbol con la que los Bulldogs se pusieron arriba 35-16.



Florida State 90, Murray State 62

Hartford, Connecticut.- Mfiondu Kabengele anotó 22 puntos, Terrance Mann agregó 18 y Florida State acabó con Murray State 90 a 62 el sábado para avanzar a la semifinal de la Región Oeste en el torneo de la NCAA.

Florida State está en los Dulces 16 por segundo año consecutivo, la primera vez que FSU logra semejante hazaña desde 1992-93.

El armador de Murray State Ja Morant, quien impuso un triple-doble contra Marquette en la primera ronda, logró destacar por la mitad del partido contra FSU, quedando en 5 de 5 desde la distancia de los tres puntos. Terminó con 28 puntos, pero los Racers, con el 12do. sembrado, no lograron sobreponerse a los Seminoles, quienes encestaron ocho de sus 11 disparos por detrás del arco y tomaron una ventaja de hasta 16 puntos al llegar al medio tiempo.



Michigan 64, Florida 49

Des Moines, Iowa.- Jordan Poole anotó 19 puntos y Michigan está de vuelta en los Dulces 16 por tercer año consecutivo después de dejar atrás a Florida en la segunda ronda.

Michigan, el segundo sembrado en la Región Oeste, ha llegado a los Dulces 16 en cinco ocasiones en siete años.

Zavier Simpson obtuvo nueve puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, mientras que Jon Teske se llevó ocho puntos y 10 rebotes para los Wolverines.

Los Gators, con el 10mo. sembrado, encestaron el 29 por ciento de sus disparos en la segunda mitad y fueron limitados a su más bajo total en puntos de la temporada. Michigan superó en puntaje a los Gators 13-5 al final del partido.

Jalen Hudson obtuvo 11 puntos para los Gators, quienes mantuvieron reñido el partido en la primera mitad al encestar seis de 12 disparos de tres.



Kentucky 62, Wofford 56

Jacksonville, Florida.- Kentucky le puso fin a la temporada de Wofford en el Torneo de la NCAA con una poderosa actuación de su defensa para frenar a Fletcher Magee en la segunda ronda.

Reid Travis anotó 14 puntos, incluyendo dos enormes tiros libres con 17.8 segundos restantes de juego, para ayudar a sellar la victoria para el segundo sembrado de Kentucky. El estudiante de posgrado, quien fue transferido de Stanford, también se llevó 11 rebotes para ayudar a mantener a raya a los Terriers.

Dos días después de imponer el récord de la División I de la NCAA por disparos de tres puntos en su carrera, Magee sorprendentemente quedó en 0 de 12 por detrás del arco. Encestó siete disparos de tres puntos el jueves en la victoria de Wofford sobre Seton Hall.

Nathan Hoover obtuvo 19 puntos y Cameron Jackson 11 para los Terriers. Magee terminó con ocho puntos en 4 de 17 disparos.

Los Wildcats tenían una ventaja de dos puntos al llegar al medio tiempo. Los Terriers brevemente recapturaron la delantera a comienzos de la segunda mitad, pero Kentucky volvió a ponerse al frente con 14 y medio minutos restantes y protegiendo su ventaja por el resto del partido.



LSU 69, Maryland 67

Jacksonville, Florida.- Tremont Waters se abrió paso entre tres defensas y encestó un disparo elevado con 1.6 segundos en el reloj para darle al tercer sembrado de LSU la victoria sobre el sexto sembrado de Maryland en la segunda ronda.

Skylar Mays, quien anotó 16 puntos, encestó un enorme tiro de tres con 40 segundos restantes, con el que puso a los Tigers 67-64.

Jalen Smith respondió al otro extremo, provocando el frenesí de la multitud e instando a LSU a que tomara un tiempo fuera. El entrenador interino Tony Benford pidió que le entregaran el balón a Waters, quien consiguió el boleto a los Dulces 16 por primera vez desde el 2006.

Waters terminó con 12 puntos y cinco asistencias.

Smith encabezó a Maryland con 15 puntos. Bruno Fernando agregó 10 puntos y 15 rebotes.