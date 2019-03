‘Checo’, por sus primeros puntos

Guadalajara.- Confiado en las bondades que ofrece el circuito en el desierto de Bahréin para el desempeño de su coche, Sergio Pérez se mostró optimista de poder sumar sus primeros puntos del 2019 el domingo en el Gran Premio en territorio árabe.

“Perder puntos en Melbourne fue decepcionante para mí, en especial después del gran trabajo que hicimos en la clasificación, pero siempre digo que, no es cómo empiezas la temporada, sino cómo la terminas. Es un año largo y hay 20 oportunidades más para obtener buenos puntos. Ya en el pasado me ha ido bien aquí en Bahréin”, declaró el tapatío en para el portal MotorSport.

En la primera fecha de la temporada, ‘Checo’ terminó en el lugar 13 en el Gran Premio de Australia, a pesar de haber partido desde la posición 10 de la parrilla.

Su coequipero Lance Stroll se coló a los puntos en esa carrera, al terminar en noveno.

‘Checo’ recordó cuando en el 2014, en la que era su primera temporada con Force India, logró colarse al podio en Bahréin con el tercer puesto.

“Era mi primer año con el equipo y apenas mi tercera carrera y subí al podio. Ahora no espero una carrera fácil. La pista es muy técnica y la combinación de curvas lentas y rápidas la hace bastante desafiante. Las frenadas pueden ser difíciles y encontrar los puntos de frenado es un reto”, agregó ‘Checo’.

Pérez separó el objetivo que tiene Racing Point SportPesa para esta temporada, de lo que pelean los equipos top como Mercedes, Ferrari y Red Bull.

“Será otra pelea cerrada a mitad de la parrilla este fin de semana, pero creo que los puntos son alcanzables. Va a ser interesante ver cuántos adelantamientos ocurren en la carrera, porque no fue fácil en Melbourne”, agregó Sergio.