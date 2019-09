Cortesía Bravos



Ya es Bravo El delantero uruguayo Diego Rolán es presentado como refuerzo del equipo y con su incorporación se llena el cupo de 12 extranjeros en el FC Juárez Eduardo Morán / El Diario

martes, 03 septiembre 2019 | 06:00

Como muchos niños, el uruguayo Diego Rolán también soñaba de pequeño con ser futbolista profesional. Sueño que cumplió primero con el Defensor Sporting de su país y después en diferentes equipos del futbol europeo y ahora lo continuará con los Bravos FC Juárez en el máximo circuito del futbol mexicano.



“Obviamente la ilusión de niño era llegar a ser jugador de futbol, a debutar, después pasar al futbol europeo; tuve la suerte de tener esa experiencia, tanto en el futbol francés como en el español, y ahora tengo un nuevo reto, una nueva experiencia en la liga mexicana que de hecho estoy muy contento y muy ansioso de afrontarla”, dijo Rolán ayer durante su presentación como nuevo refuerzo de los Bravos.



El jugador de 26 años comentó que al conocer que el proyecto juarense es muy ambicioso, con ganas de hacer las cosas bien y de pelear en la liga mexicana, se motivó muchísimo y fue entonces que decidió venir a jugar a esta frontera para aportar al proyecto e intentar que todo salga bien.



En opinión de Rolán, el futbol mexicano crece cada día más, además de que cuenta con jugadores de élite.



“En comparación a las ligas que yo estuve, en el futbol mexicano también hay un poco más de espacio y eso me favorece un poco a mi juego.”



-Antes de Bravos, ¿en qué otros equipos has jugado?



“Jugué en Defensor Sporting, que fue donde empezó mi carrera, pasé a Girondins de Burdeos, donde estuve cuatro años y medio, después pasé por Málaga, pasé por el Leganés, pasé por el Alavés y tuve un paso por La Coruña, pero no llegué a debutar ahí”.



El uruguayo llega a préstamo por una temporada con los Bravos, equipo al que ya tuvo oportunidad de ver sobre la cancha el pasado domingo en el triunfo sobre el Monterrey.



“El equipo me pareció muy bien, un equipo muy sólido, que supo aguantar el partido porque obviamente Monterrey es un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, que al final fue por el empate, pero Bravos con mucha jerarquía supo aguantar el partido y bueno, creo que es un equipo muy sólido, con mucha actitud y mucha garra y eso es muy bueno para competir, definiendo un equipo muy competitivo”.



Nativo de Montevideo, Rolán se catalogó como un atacante que lo mismo puede jugar por la banda derecha como por la izquierda, técnicamente bueno y que gusta de estar en el área para hacer goles.



El nuevo refuerzo de los Bravos, que a los 18 años salió de su país, se considera una persona hogareña, que gusta pasar el tiempo en la casa con su novia y de vez en cuando salir a cenar o almorzar.



Como buen uruguayo, su platillo favorito es el asado y considera que no tendrá problemas para adaptarse a la comida mexicana.



“Me adaptaría a la comida mexicana, así que en ese hecho no voy a tener problema. Tengo también a mi novia que cocina en casa, así que en ese aspecto no hay problema”, dijo.