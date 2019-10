Cortesía Bravos FC Juárez



Vuelve Sagal El delantero chileno dejó atrás una lesión en la rodilla, entrenó ayer al parejo de sus compañeros y podría reaparecer contra Pachuca el sábado Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

miércoles, 16 octubre 2019 | 06:00

Luego de semanas de estar ausente, el futbolista chileno Ángelo Sagal ya trabajó al parejo de sus compañeros, aunque las posibilidades de reaparecer el sábado en contra de Pachuca son muy pocas.



Sagal estuvo presente en el triunfo ante Veracruz en la jornada 10, donde metió el segundo gol, pero después ya no vio acción en los empates con Águilas del América y Rayos de Necaxa, así como la derrota ante San Luis, por presentar una molestia en la rodilla derecha.



“Me he sentido mejor que la semana pasada, he ido trabajando poco a poco y ya hoy en día me integré en el grupo y me sentí bastante bien. Fueron unos días complicados, ya que habíamos agarrado un buen ritmo de grupo, le ganamos bien a Veracruz, estábamos consolidándonos y vino la lesión muy mal para mí”, comentó el jugador sudamericano.



Junto a Sagal también fueron puestos sobre algodones Mauro Fernández y Alberto Acosta, quienes salieron tocados del juego en contra de Necaxa y no tuvieron participación con Atlético San Luis, en actividad de la jornada 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.



“Aparte de mi lesión, también la de ‘Beto’ (Alberto Acosta) y la de ‘Rayo’ (Mauro Fernández) disminuyó el ánimo del equipo, pero poco a poco hemos ido recuperándonos”, mencionó el atacante de los Bravos.



Dependerá de su evolución en estos días lo que determine si Sagal puede ser una de las opciones de cambio, pero como lo dijo en su momento el entrenador Gabriel Caballero: “Bravos no se puede dar el lujo de tener en cancha a un jugador que esté al 50 por ciento porque es dar mucha ventaja, además de arriesgar al propio jugador”.



“Ahora se nos vienen cargas difíciles, primero en el estadio Hidalgo contra Pachuca, luego viene Guadalajara y a media semana se visita a Morelia, es una importante acumulación de partidos”, dijo el artillero del equipo fronterizo que tiene dos goles en el presente torneo.



Sagal podría regresar a su antigua casa: el estadio Hidalgo, situación que también lo motiva para querer estar listo y ver algunos minutos la próxima jornada.



“Tengo muy lindos recuerdos con la afición, con el club, desde los utileros hasta el rango mayor los recuerdo de muy buena forma, así que será muy grato si es que puedo volver a ir. No sé si me toque salir a banca o tener algunos minutos, no quiero apresurarme en dar una respuesta que después no pueda cumplir, pero con lo que hice hoy en el entrenamiento me sentí bien y vamos a ver qué pasa”, manifestó.