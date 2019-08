Cortesía



Vuelve del sueño El elegido por el ‘Tata’, José Joaquín Esquivel, se reporta con el club y se pone bajo las órdenes del técnico Gabriel Caballero Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 24 agosto 2019 | 06:00

Después de cumplir la concentración con la Selección Mexicana de Gerardo Martino, el jugador de los Bravos de Juárez, José Joaquín Esquivel reportó de nueva cuenta con el club fronterizo y por tercera ocasión, desde que llegó en julio pasado, se puso bajo las órdenes de Gabriel Caballero.

Antes de reportar a la concentración, el nuevo integrante del conjunto juarense tuvo minutos en el partido ante Querétaro, el domingo anterior, luego de su intervención en los Juegos Panamericanos de Lima, en el que el cuadro tricolor obtuvo la medalla de bronce.

Esquivel Martínez fue titular con Bravos y fue el primer cambio que ordenó el estratega Caballero; salió al minuto 68 y su lugar fue ocupado por Flavio Santos.

Luego de estar concentrado, se mostró entusiasmado de ser dirigido por el estratega argentino durante los tres días que el Tri estuvo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

“Uno se siente muy ilusionado, muy motivado de poder trabajar con el ‘Tata’. Ha estado con grandísimos equipos, con grandísimos jugadores y lo único que quieres es aprender un poco de todo lo que él sabe”, dijo el futbolista mexicano tras finalizar la concentración que fue de cara a la Nations League de la Concacaf, y se realizó del 18 al 21 de agosto.

“Es algo por lo cual he luchado en toda mi carrera, es el sueño de cualquier jugador mexicano, representar a tu país y más con la selección mayor”, añadió.

La lista de Martino se compuso de 23 jugadores, y el llamado le llegó a Joaquín tras participar en los Juegos Panamericanos, donde se consiguió la medalla de bronce al vencer a Uruguay en el partido por el tercer lugar.

“Luego de conseguir el bronce frente a Uruguay, el profe ‘Jimmy’ Lozano se me acercó y me dio la noticia. Fue algo muy padre, ya que se me juntó el podio junto con el llamado a la selección mayor, las emociones se te vienen al máximo. Sólo pensaba en hablarle a mi familia y contarles”, expresó el playera número 16 de Bravos.

El futbolista de 21 años, ya participó en la Copa del Mundo Sub-17, en el Mundial Sub-20, en los Juegos Panamericanos, y es parte del proceso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Joaquín entrenó ayer con el grupo que dirige Gabriel Caballero, que se prepara para su compromiso de la fecha siete ante Puebla.

“Como jugador de alto rendimiento, como jugador profesional tienes que adaptarte muy rápido al sistema de juego, estando en selección o estando en tu equipo”, puntualizó.