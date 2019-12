Jesús Rodríguez / El Diario



sábado, 07 diciembre 2019 | 06:00

Darle vuelta a la página y enfocarse en su recuperación total para ser parte del primer equipo de los Bravos de Juárez, es el objetivo y deseo del jugador juarense Omar Antonio Pánuco, quien el torneo pasado estuvo con el club Tigres de la UANL, pero una lesión no le permitió consolidarse y obtener mejores resultados con el cuadro universitario.



De regreso en casa, el futbolista de 18 años de edad ya entrena en gimnasio y este lunes reportará a la pretemporada junto a todos los jugadores del primer equipo, categoría Sub-20 y Sub-17.



“Estoy de regreso, se terminó el préstamo allá con Tigres, ya que lo redujeron, pero contento porque estoy en casa y en espera de incorporarme al equipo el día lunes”, comentó Panuco Padilla.



“Aquí con Bravos ya hablé con las personas indicadas y ellos me comentaron que tenía que presentarme con el primer equipo; yo estoy entrenando por mi cuenta en el gimnasio y reportaré a la pretemporada”, agregó.



Una lesión en la columna que sufrió en la jornada dos, cuando el cuadro felino encaró a Chivas, alejó a Omar por más de un mes de las canchas, situación que afectó obviamente en su desarrollo en este que ha sido su primer torneo con el equipo de Nuevo León.



“La lesión que sufrí fue determinante para lo que fue mi estancia con Tigres. Estuve convocado los primeros partidos, pero lamentablemente en un partido en contra de Chivas tuve un choque que me afectó la columna y una costilla. Fue un mes y dos semanas lo que estuve fuera, volví pero ya no regrese al ritmo que tenía”, expresó.



“No tuve la oportunidad que hubiera querido, pero agradezco al club Tigres por la oportunidad que me brindó”, añadió.



Omar aseguró que ya va saliendo de la lesión y que actualmente se encuentra en un ochenta por ciento y listo para integrarse al equipo para las pruebas físicas y médicas.



“Fue una experiencia que me deja mucho en lo personal, yo no esperaba que en seis meses me fuera así de mal. Una aprende a valorar cosas y en lo futbolístico son muchas las experiencias que se tienen y en esta ocasión me tocó una no tan buena”, manifestó el jugador fronterizo.



Después de rendir buenas cuentas con Bravos en la Tercera División, que le valieron varios llamados a Selección Nacional Mexicana, Omar emigró a Tigres.



“Hay que darle vuelta a la página y enfocarnos con Bravos. Hay que luchar ahora para que se me brinde la oportunidad con el primer equipo y no bajar los brazos”, finalizó.