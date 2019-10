Archivo / El Diario



Vital cotejo Contra Guadalajara, un histórico del futbol mexicano, los Bravos buscarán sumar tres puntos para despegarse del chiverío en el cociente Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

domingo, 27 octubre 2019 | 06:00

Nueve años y medio después de la última vez que lo hicieron, las Chivas Rayadas de Guadalajara vuelven a disputar un partido de Liga MX en esta frontera. El anfitrión: Bravos de Ciudad Juárez.



La confrontación de la fecha 15 del Apertura 2019 está pactada para iniciar a las 7 de la tarde en el estadio Olímpico Benito Juárez, misma sede en la que el ‘Rebaño Sagrado’ enfrentó a los extintos Indios el 14 de abril de 2010 como parte de la decimoquinta jornada del Torneo Bicentenario, y en la que cayó por la mínima diferencia con gol de Jair García. Para el encuentro de esta tarde la única encomienda de Bravos es ganar, ya que si quiere seguir escalando posiciones y estar más cerca de una eventual calificación a Liguilla debe agenciarse los tres puntos en disputa.



Ese mismo resultado positivo le daría a Bravos un respiro con respecto al tema del cociente porque en Chivas tiene a un rival directo en ese departamento. Para el choque de esta tarde es muy probable que no aparezca en el 11 titular el defensa Jonathan Lacerda, quien salió lesionado en el juego contra Pachuca y estuvo trabajando estos días para estar a tono con sus compañeros, pero de no estar al cien por ciento, Elio Castro sería la opción para sustituirlo en la zaga.



Otro de los jugadores que no ha podido recuperarse en su totalidad es Alberto Acosta, quien salió tocado del partido ante Rayos de Necaxa.



“Chivas puede estar pasando por un mal momento, pero es Chivas, y tiene grandes jugadores. Ha hecho grandes partidos y tal vez los resultados no se le han dado, pero nunca baja los brazos y va a luchar hasta el final”, declaró el timonel Gabriel Caballero.



Ángelo Sagal regresó para el duelo ante los Tuzos y tuvo 20 minutos de participación, por lo que hoy es una de las opciones para acompañar a Darío Lezcano en la delantera.