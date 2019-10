Visitará FC Juárez a Sacramento

Cortesía Bravos FC Juárez



miércoles, 02 octubre 2019 | 06:00

El miércoles nueve del mes en curso, en la siguiente pausa de la Liga MX por la fecha FIFA, el equipo Bravos enfrentará un juego amistoso en Estados Unidos en contra del club Sacramento Republic FC, que participa en la USL Championship.



“Son compromisos que ya estaban, pero hay ocasiones en que no nos convienen por el cansancio de los jugadores, los lesionados, pero igual son partidos que podemos llevar a otros, jóvenes a los que se les puede dar un rose diferente”, comentó el entrenador Gabriel Caballero.



Esta será la tercera ocasión que el conjunto juarense juegue en suelo norteamericano. Hace unas semanas con ‘hat-trick’ y una asistencia del delantero uruguayo Diego Rolán Silva, los Bravos doblegaron 4-2 al equipo Oakland Roots de California.



“Es un compromiso que tenemos que cumplir y dependiendo de cómo estén los jugadores, ya veremos quién hace el viaje, porque la verdad es que son viajes pesados, en cancha sintética, a la que no estamos acostumbrados y nos causan ciertos malestares. Son partidos de preparación para no cortar el ritmo, aunque en este momento traemos un ritmo intenso”, dijo el estratega.



En ese que fue su segundo cotejo fuera de territorio mexicano, el timonel del club fronterizo, sin importar la calidad y nivel del adversario, envió a la cancha su cuadro de lujo.



En julio pasado, como parte de su pretemporada de cara al Torneo Apertura 2019, el equipo juarense enfrentó a Detroit City FC.



En aquel duelo celebrado en Michigan, el cuadro fronterizo obtuvo la victoria en lo que fue su último ensayo antes de su debut en la Liga MX.



Con goles de Eder Borelli, Lucas da Silva y Gabriel Hachen, Bravos se impuso 3-1 a Detroit City.



“Mucho dependerá de lo que pase en estos días, no podemos planificar con tantos días lo que podemos hacer pensando en Sacramento y tampoco tener la seguridad para saber a qué jugadores vamos a llevar. Nosotros trabajamos el día a día”, finalizó Caballero.