¡Vibra el Benito Juárez! Disfrutan aficionados de un clima generoso en la victoria de los Bravos Alfonso Ocón Guevara / El Diario

lunes, 02 septiembre 2019 | 06:00

El tercer capítulo de la fiesta de Primera División en Ciudad Juárez se desarrolló ayer en el estadio Olímpico Benito Juárez con el cierre de la jornada 8 entre los Bravos FC Juárez y los Rayados de Monterrey.



El clima en esta ocasión fue generoso, debido a que las nubes escondieron los intensos rayos del sol; la mayor parte del encuentro se llevó a cabo con el cielo parcialmente nublado, algo que pudo influir en el rendimiento de los equipos.



De nueva cuenta los asadores acompañaron a los diversos grupos de aficionados que se instalaron en el estacionamiento del inmueble para preparar las hamburguesas y la carne asada mientras se escuchaba el silbatazo inicial.



Comienza a convertirse en una costumbre la música grupera en vivo para amenizar la espera del momento cumbre, el partido.



En comparación con los otros dos encuentros en casa del conjunto fronterizo, ahora asistió un buen número de aficionados del equipo visitante. Desde personas que realizaron el viaje desde la capital de Nuevo León, hasta regiomontanos de nacimiento, pero que han radicado “toda la vida” en Ciudad Juárez.



“Hicimos el viaje por autobús, llegamos ayer (sábado) y nos vamos el lunes. Vinimos nomás nosotros como familia y con dos amigos que me invitaron”, fueron las palabras de un aficionado de Rayados antes del encuentro.



El árbitro central señaló el comienzo del partido con un estadio casi a reventar.



Las gargantas en el estadio llegaron al éxtasis al minuto 41; un grito de júbilo que los aficionados fronterizos necesitaban descargar en la grada, la cerveza comenzó a volar y los Bravos ganaban 1-0 para terminar con la primera parte.



Ya con el sol a punto de ocultarse, el complemento inició y la tribuna no dejó de alentar al equipo de casa. Al minuto 70 apareció la ola para recorrer la figura elíptica de ‘El Coloso de El Chamizal’.



Un segundo grito de gol se escuchó desde la grada, pero esta vez no se reflejó en el marcador, ya que el árbitro anuló la anotación de Joaquín Esquivel, luego de revisarla en el VAR.



En el minuto 85 el estadio se encendió y la alegría comenzó a palparse en los más de 19 mil aficionados, pues desde ese momento sentía el triunfo en la bolsa.



Un tanque de oxígeno para la afición, pero sobre todo para el cuerpo técnico y los jugadores, fue lo que significó este triunfo bravo sobre los Rayados de Monterrey en la octava fecha del Apertura 2019.