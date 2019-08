Viaja a Puebla

Jesús Ángel Rodríguez



viernes, 02 agosto 2019 | 06:00

Con una sola unidad contabilizada, que conquistó luego de su empate a cero goles con Cruz Azul, en la jornada pasada, el equipo Bravos Sub-15 viajó a Puebla para enfrentar a La Franja este sábado 3, dentro de la actividad de la cuarta fecha de la Liga MX en esta categoría.



Los dirigidos por Anuar Gómez buscarán en la ‘Angelópolis’ obtener el triunfo que los catapulte en el Grupo 1, donde actualmente se encuentran en el último lugar.



Pachuca, Toluca, Cruz Azul y Xolos de Tijuana se ubican en las primeras posiciones con cuatro puntos cada equipo.



Luego vienen Pumas, Veracruz y Puebla con tres unidades. El Club América, que al igual que Bravos solamente tiene un punto, está en el octavo peldaño de dicho pelotón.



“La verdad en nuestro debut, ante Cruz Azul aquí en casa, el equipo buscó el triunfo, pero no se nos dio, ahora ante Puebla, allá, buscaremos los tres puntos, para que los rivales no se nos comiencen a despegar mucho”, comentó Erick Valdez, portero del conjunto fronterizo.



En el Grupo 2 Chivas está a la cabeza con nueve puntos, seguido por Atlas que está con siete.



“Durante la semana trabajamos los aspectos en los que fallamos el partido anterior así que vamos con el ánimo de conseguir la victoria”, dijo el juvenil cancerbero.



Los Bravitos no tuvieron actividad en las dos primeras jornadas de este campeonato y fue hasta el sábado anterior que se presentó con una igualada sin goles ante La Máquina.



“El equipo se ve cada vez mejor, nos hemos acoplado cada vez más y el triunfo en Puebla se nos puede dar si lo trabajamos”, señaló Cristhian Valdez, volante por derecha de la escuadra juarense.



El cuadro fronterizo tiene un partido pendiente (jornada dos) ante América, que se jugará el 14 de agosto en la Ciudad de México. Pero antes, el 10 de agosto, en actividad de la quinta fecha recibirá a Xolos.