Van por un milagro

David Cruz / El Diario



jueves, 31 octubre 2019 | 06:00

Ante Monarcas Morelia, que no pierde desde la jornada 11, los Bravos de Juárez de la categoría Sub-20 buscarán el resultado que les permita esquivar el último lugar de la tabla general, que por el momento le pertenece a Puebla.



La oncena fronteriza pisará la cancha anexa al estadio Morelos a partir de las 9:00 de la mañana.



El ánimo para encarar este compromiso no es el más óptimo en el cuadro que dirige Tomás Campos, después de la derrota sufrida la jornada anterior en los últimos minutos del partido en contra de Chivas.



El equipo juarense enfrenta este día a un cuadro de Morelia que tiene tres partidos sin perder. La ocasión más reciente que cayó fue el 25 de septiembre, en la jornada 11 en la que fue superado 3-2 por Xolos de Tijuana.



En su partido más reciente en casa se impuso por la mínima diferencia a Santos Laguna, en la fecha 15.



De los dos triunfos que tiene Bravos hasta el momento, ninguno ha sido fuera de la frontera. En la jornada cinco derrotaron a Querétaro (1-0) y en la fecha 11 doblegaron a las Águilas del América (4-3).



Quien definitivamente no realizó el viaje fue el paraguayo Darío Lezcano, jugador del primer equipo y quien tenía la opción de estar presente en esta categoría, pese a que fue expulsado la fecha pasada.



La Liga MX permite que futbolistas que vieron la roja con el primer equipo puedan aparecer en la categoría inferior (Sub-20).



El club juarense podría haber aprovechado para que el jugador sudamericano tuviera minutos y no pierda el ritmo de competencia, ya que fueron dos los partidos que Lezcano fue suspendido.



En la jornada cinco, cuando Ángelo Sagal fue expulsado en el juego contra Gallos Blancos de Querétaro, para la siguiente fecha el chileno tuvo participación con la Sub-20 en el juego que Bravos perdió 3-1 ante Puebla. El gol del conjunto fronterizo fue obra precisamente de Sagal.