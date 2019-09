‘Vamos creciendo’: Vidal

Alfonso Ocón / El Diario

miércoles, 04 septiembre 2019 | 06:00

Las Bravitas FC Juárez arrancaron la semana de preparación para encarar su duelo correspondiente a la jornada 9 contra las Centellas del Necaxa, un partido que se disputará en el estadio Olímpico Benito Juárez y en el que las fronterizas buscarán su primera victoria de la justa.



La futbolista juarense Celeste Vidal dijo que el equipo ha mejorado con el paso de las jornadas, aunque admitió que también se han cometido errores que han costado derrotas e incluso no conseguir una victoria en lo que va del torneo.



“Me he sentido muy ansiosa en cada partido. Vamos mejorando como equipo, vamos creciendo; obviamente seguimos teniendo errores que nos han costado, pero vamos agarrando experiencia”, declaró la multifuncional jugadora del FC Juárez.



Vidal Ybarra asume su rol en el equipo como una persona con carácter y que intenta unir al vestidor para tratar de ir hacia el mismo rumbo.



“Mi carácter siempre ha sido fuerte, algunas puedes verme como líder, otras como buena compañera. Mi rol siempre ha sido mantener al equipo unido, pues tenemos diferentes puntos de vista”, externó la exjugadora de Rayadas de Monterrey.



El pasado fin de semana no hubo actividad en la Liga MX femenil, pero de acuerdo con Celeste Alejandra el equipo femenil del FC Juárez no ha dejado de trabajar desde el último encuentro frente a las Chivas del Guadalajara.



“Yo no lo llamaría receso porque el equipo no ha parado en toda la semana, nos han puesto trabajos con mucha seriedad y mucha disciplina, pero nos beneficia para concentrarnos más”, mencionó.



El siguiente rival de las Bravitas, Centellas del Necaxa, se encuentra en la última posición de la tabla general con un punto acumulado en lo que va del torneo.



De acuerdo con información del departamento de comunicación del equipo, el juego entre FC Juárez y Necaxa se cambió de fecha debido al partido amistoso de la Selección Mexicana contra Estados Unidos, por lo que ahora se jugará el lunes 9 de septiembre en el estadio Olímpico Benito Juárez.