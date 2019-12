Va Dias a los Toros

Agencia Mexsport



La directiva y cuerpo técnico de Bravos dio un voto de confianza y una segunda oportunidad al jugador brasileño Elson José Dias, quien ha sido prestado al equipo Toros del Atlético Celaya

viernes, 13 diciembre 2019

Seis meses tendrá el futbolista carioca para demostrar que está dispuesto a regresar al nivel futbolístico que alguna vez lo llevó a ser titular en el grupo de Gabriel Caballero.



“Del caso específico de Elson, déjenme les digo que él cometió una indisciplina muy fuerte. Yo personalmente tomé la decisión, en base a todos los reportes que teníamos, ya que no podía estar con faltas de respeto al vestidor, al grupo, al cuerpo técnico, con una indisciplina fuera de la cancha”, comentó Álvaro Navarro, presidente deportivo de Bravos.



“Tomamos en su momento la decisión de separarlo del primer equipo, lo mandamos a la Sub-20. Fue muy poco considerado por el propio Tomás Campos porque estábamos muy molestos con él, porque no podemos permitir que se le falte el respeto a un vestidor como el de nosotros”, agregó el dirigente.



Ayer el futbolista de Minas Gerais, Brasil escribió en su perfil de Facebook que salía del club fronterizo.



“Muchas gracias por todo Juárez. Esto no es una despedida, porque estoy seguro que nos veremos pronto”, se lee en la publicación de Dias Junior.



Desde la frontera Elson será observado y su desarrollo será analizado por parte de la directiva. Al final del Clausura 2020 se determinará su futuro con el club local.



“Hace tres días vino su representante, le pedí que estuviera aquí porque a nosotros nos interesa mucho rescatar a ese jugador; confiamos en que haya aprendido la lección, porque le costó a él profesionalmente y le costó al equipo porque aportaba en la cancha”, expresó.



En el pasado Apertura 2019 de Liga MX, Elson jugó ocho partidos, en cinco fue titular, estuvo 499 minutos en cancha y vio una tarjeta amarilla.



Con el equipo de la categoría Sub-20 participó en tres encuentros y sumó 270 minutos.



“Ampliamos el contrato de él, ayer se firmó, y va a Celaya. Va a préstamo con ese equipo de la Liga de Ascenso. Queremos darle una segunda oportunidad, ampliamos su contrato y lo que vamos a hacer es observarlo en el Celaya, donde se presentara la semana que entra. Tiene que demostrar que quiere regresar y en seis meses puede estar de regreso con nosotros”, finalizó el presidente deportivo.