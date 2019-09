Urgidos de puntos Visitan Bravos Sub-17 a Esmeraldas del León Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 14 septiembre 2019 | 06:00

Con la jornada de hoy el Apertura 2019 habrá cumplido prácticamente con la mitad de su desarrollo, situación que tiene clara el equipo de los Bravos de Ciudad Juárez que enfrentan hoy a León en actividad de la fecha nueve de la Liga MX categoría Sub-17.



Los dirigidos por Omar Gómez se meterán a la cancha de la Casa Club de León a partir de las 8 de la mañana, con la firme intención de conseguir la mayor cantidad de puntos que sea posible.



Un empate no es malo para Bravos, si además consigue la unidad extra en la tanda de penales, aunque lo ideal y la máxima empresa por alcanzar será la obtención de los cuatro puntos.



Ubicado actualmente en la posición 17, con una victoria y ganar la serie de penales, podría significar para el equipo juarense abandonar los últimos lugares y acceder a la media tabla general, cerca de alcanzar la zona de liguilla.



En la anterior jornada, en partido pendiente de la jornada dos, los Bravos cayeron 3-1 ante Santos Laguna. El equipo juarense terminó con las manos vacías, ya que tampoco pudo rescatar la unidad extra que se reparte en la serie de penales que se realiza en esta categoría independientemente del resultado que se obtenga en tiempo regular.



Pese a eso, matemáticamente no hay nada perdido para el equipo fronterizo, ya que con 11 fechas disponibles, que equivalen a 33 puntos, además de la una unidad extra que se reparte en la serie de penales, los números no lo han descartado.



La victoria más reciente de Bravos la tuvo en la quinta jornada cuando derrotó 3-2 a Querétaro, el 18 de agosto pasado, hace prácticamente un mes.