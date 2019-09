Urge un triunfo

Jesús Ángel Rodríguez



miércoles, 25 septiembre 2019 | 06:00

Al interior del equipo Bravos de Ciudad Juárez de la categoría Sub-20 no hay momento para lamentaciones.



Después de la derrota ante los Tiburones Rojos de Veracruz el cuadro fronterizo le dio vuelta a la página y está listo para enfrentar hoy a las Águilas del América.



La confrontación correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX, se dará a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Bravos.



Ayer el equipo juarense entrenó precisamente en la cancha donde hoy se medirá al conjunto de Coapa, rival que marcha en la sexta posición de la tabla general con 16 puntos.



“Cada partido es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas, lamentablemente no se nos dio el resultado con Veracruz, pero hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de sacar la victoria ante un rival que sabemos que es un equipo difícil con buen desempeño futbolístico”, comentó Owen Guerrero, mediocampista del cuadro fronterizo.



La producción de puntos que tiene el América es gracias a cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Su más reciente descalabro lo tuvo en la jornada ocho, cuando cayó 4-1 ante los Rojinegros del Atlas.



“La derrota ante Veracruz no nos debe quitar la motivación de jugar con todo el partido ante las Águilas y tratar de sacar los tres puntos”, dijo el playera número 209 de Bravos.



La empresa para el equipo juarense no se ve nada sencilla. Sumido en el fondo de la tabla general con cuatro puntos, la escuadra que dirige Tomás Campos deberá recuperar la confianza y regresar a la senda de la victoria, que no consigue desde la jornada cinco cuando derrotó 1-0 a Querétaro.



“No podemos caer en excesos de confianza, hay que evitar cometer errores que nos cuestan goles. Tenemos que estar atentos en cada posición y estar muy concentrados”, señaló Owen.